Перевели школьников на онлайн-обучение из-за нехватки средств: на Киевщине разразился образовательный скандал

Скандал с образовательным процессом в одной из громад Киевской области. Там местные власти подписали приказ о продлении зимних каникул и последующем переводе детей на онлайн-обучение якобы из-за нехватки средств.

Родители школьников таким решением возмущены, ведь считают приказ о переводе на дистанцию необоснованным и требуют служебного расследования по некомпетенции должностных лиц. На заседании городского совета побывала корреспондентка Алина Лисова.

В сессионном зале Украинской объединенной общины Киевской области накануне на депутатское заседание собралось немало местных жителей. Люди возмущены этим приказом начальницы здешнего управления гуманитарного развития о режиме работы учреждений общего среднего образования.

На Киевщине разразился образовательный скандал/Скриншот с видео ТСН

В документе, подписанном от 24 декабря, речь идет о приказе всем школам громады продлить зимние каникулы до конца января, а с начала февраля образовательный процесс организовать исключительно по дистанционной форме.



“Все родители работают, а есть семьи, где только мама воспитывает ребенка. ибо папа на войне или по какой-то причине они одни, то нет поддержки и тд. В соответствии с детьми первоклассниками с начальной школой их самих дома не оставишь, это надо отпрашиваться с работы”, — говорит мама первоклассницы Наталья Граб.

Наталья Граб/Скриншот по видео ТСН

На Киевщине разразился образовательный скандал/Скриншот с видео ТСН

Свой приказ руководитель местного отдела образования аргументировала непринятием бюджета общины на 25 лет и с целью экономии средств.“24 декабря Инкина подписала приказ, которым продлили каникулы и в этом приказе была ссылка, причина непринятия бюджета. Это циническая спекуляция, потому что расходы на содержание учебных заведений — это защищенные статьи расходы”, — говорит председатель бюджетной комиссии Татьяна Ягодзинская.

"Я не знаю, насколько эта информация правдива, но на странице фб наших депутатов городского совета было написано, что в принципе даже от государства 3 млн грн на питание было предоставлено, но их не смогли принять и отправили обратно, потому что не принят бюджет", – говорит Наталья Граб.



О том, что действительно впервые в истории Украинского городского совета главный финансовый документ в следующем году не был принят, сообщили местные депутат еще 27 декабря. По информации, голосование не состоялось из-за местного председателя Александра Туренко. Ведь в своем проекте бюджета он предусмотрел увеличение зарплаты и исполкома на 25%. Депутаты за это не проголосовали. Вместо этого рассматривать альтернативные проекты с сохранением сумм прошлогодних Туренко рассматривать отказался.



“Бюджет не принят по одной единственной причине. Не было предусмотрено увеличение на 25%... и мы можем буквально через сутки принять бюджет”, — говорит Татьяна Ягодзинская.



Сам глава громады на заседание по скандальному приказу не явился будто бы из-за плохого самочувствия, однако по информации в это время он находится в здании горсовета и на обращение людей ответил, что о приказе по образовательному процессу ничего не знает. На обсуждении не было и главы управления гуманитарного развития, госпожи Инкиной, которая и подписала приказ. Что сейчас она в отпуске, сообщили ее представители, однако вместо нее выступать отказались.



“Вот мне интересно было, госпожа Инкина сейчас в отпуске, сидят ее представители и даже заместитель председателя управления, который даже не вышли к трибуне сказать слово, они просто сидели прятали головы. Говорят, мы ничего не подписывали, и когда я у них спросила, то выходит, это один человек принял это решение, они промолчали”, — говорит Наталья Граб.

На Киевщине разразился образовательный скандал/Скриншот с видео ТСН

Что в условиях полномасштабной войны у местных властей есть все полномочия решать срок каникул или внедрение онлайн или офлайн обучения, нам в письменном обращении сообщили в областной Киевской администрации. Об возмущении родителей общины слышали, но законных оснований вмешиваться пока не имеют, ведь официальных жалоб к ним не поступало.



Между тем, как выяснилось, скандальный приказ соответствующим распоряжением заместителя председателя городского совета был приостановлен. Однако родители и заинтересованные лица этим решением не удовлетворены и требуют его полностью упразднить.



"Даже несмотря на тот факт, что бюджет общества не утвержден, экономия средств не может быть основанием для ухудшения условий обучения детей, в частности для внедрения длительного дистанционного обучения, которое не обеспечит надлежащий уровень получения образования, поэтому требуем отмены приказа", — говорит Наталия Граб. .

Соответствующее обращение сформировали в бумажном виде и начали собирать родительские подписи. Сначала его пришлют госпоже Инкиной. Если это ничего не даст, то будут обращаться в Министерство образования.

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