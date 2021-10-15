Перевернутая фура с арбузами, протараненный танк-памятник и бегство пьяного водителя: ДТП в Украине за сутки

За последние сутки в Украине произошло много ДТП.

Об этом 15 октября говорится в сюжетах ТСН.19:30.

В Киеве неуправляемый грузовик спровоцировал аварию. В Голосеевском районе на перекрестке перевернулся "МАЗ". Фура во время маневра задела "КИА". В тот момент в легковушке находилась водитель. Она получила незначительные повреждения и отказалась от госпитализации. Водителя же грузовика забрали в больницу с травмой руки. По предварительной информации, в "МАЗа" перед перекрестком отказали тормоза. Автомобиль был загружен почвой, которая при падении высыпалась на проезжую часть. Несколько часов понадобилось, чтобы убрать и его, и поврежденные машины — в это время движение по улице Кайсарова было ограничено.

Новости Украины: неуправляемый грузовик вызвал аварию в Киеве

Возле Белой Церкви Киевской области перевернулась фура с арбузами. Момент аварии попал на камеры наблюдения. Во время проезда круговым движением водитель не справился с управлением и авто перевернулось на бок. От этого ягоды раскатились во все стороны. В кабине во время ДТП находились три человека: двое из них — владелец грузовика и водитель, были нетрезвыми, поэтому делегировали вождение третьему — продавцу арбузов. Никто из мужчин серьезно не пострадал. На водителя полицейские составили админпротокол. Ему грозит штраф или лишение права вождения авто.

Новости Украины: возле Белой Церкви перевернулась фура с арбузами

В Беляевке Одесской области водитель "Мерседеса" протаранил бронированную технику времен Второй мировой войны. Танк "Т-34" стоял на постаменте при въезде в райцентр. Камеры наружного наблюдения сняли, как около трех ночи легковушка на бешеной скорости промчалась по главной дороге. Через несколько секунд "Мерседес" протаранил забор, а затем врезался в монумент. Водитель умер еще до приезда "скорой". По факту смертельного ДТП полиция начала расследование.

Новости Украины: в Одесской области водитель "Мерседеса" протаранил танк "Т-34"

В Киеве на проспекте Бандеры водитель грузовика сбил пешеходов и бросился бежать. На скорости он выехал на тротуар, где в то время шли прохожие, сбил их и не остановился — продолжил движение дальше. Пострадавшие — живые, их госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Убегая, водитель ехал как по зеленым зонам, так и по тротуарам и дорогам. Его догнали правоохранители. При предварительном осмотре выяснилось, что он нетрезв.

Новости Украины: в Киеве водитель грузовика на скорости выехал на тротуар

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