Перевернутый автомобиль ТЦК во Львове: что стоит за вспышкой агрессии

Инцидент с ТЦК во Львове

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Инцидент в львовском микрорайоне Сыхов, где разъяренная толпа окружила и опрокинула автомобиль территориального центра комплектования, вызвал широкий общественный резонанс и вновь обострил дискуссию о мобилизации, доверии к ТЦК и отношении к военным.

В репортаже ТСН.Тиждень журналисты попытались выяснить, что стало причиной конфликта и может ли подобная ситуация повториться в других регионах Украины.

Всё началось со стандартной проверки военнообязанного, который, по данным ТЦК, не обновил свои военно-учетные данные в приложении «Резерв+» и находился в розыске.

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В Сиховском районном ТЦК заявили, что действовали в соответствии с действующим законодательством. Начальник Сиховского РТЦК и СП Борис Пруцких рассказал, что во время операции в движении находились три служебных автомобиля.

«Там ехали три машины: одна уехала вместе с военнообязанным, другая уехала в начале конфликта, а третья — осталась, и вы видели, что с ней случилось», — пояснил он.

Однако местные жители утверждают, что конфликт разгорелся после того, как мужчина в военной форме якобы ударил другого мужчину по голове. Этот момент попал на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.

Споры вокруг человека в военной форме

Впоследствии в сети появились другие кадры, на которых толпа пытается сорвать военную форму с мужчины, которого местные жители опознали как тренера клуба восточных единоборств. Они утверждали, что он не является военнослужащим.

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В самом ТЦК эти обвинения отвергли, равно как и утверждения о избиении гражданского лица.

«Видеоролик вырван из контекста, всё было совсем по-другому. По окончании следствия мы вам всё расскажем. По моему мнению, как руководителя, это была самооборона», — заявил Борис Пруцких.

Окончательную оценку действиям участников конфликта должно дать следствие.

Реакция властей

После инцидента Министерство обороны подчеркнуло, что любые нападения на военнослужащих недопустимы, при этом должна наступать ответственность и за возможные незаконные действия представителей силовых структур.

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Более резко высказался руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет точно так же избивать и срывать одежду, но уже с вас», — сказал он.

С призывом прекратить разжигание ненависти к сотрудникам ТЦК выступила также военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Свою оценку событиям дал и президент Украины Владимир Зеленский.

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«На мой взгляд, это очень плохой случай и очень плохое отношение к людям в военной форме, и так быть не должно», — подчеркнул глава государства.

Почему конфликты вокруг мобилизации стали более частыми

Мобилизация во время полномасштабной войны никогда не была простым процессом. Видео с столкновениями между представителями ТЦК и военнообязанными, блокированием служебных автомобилей и жалобами на нарушения регулярно появляются в информационном пространстве.

В то же время далеко не все случаи возможных нарушений доходят до суда. В прошлом году Государственное бюро расследований расследовало около 550 уголовных дел о возможном превышении полномочий сотрудниками ТЦК, однако лишь примерно 10% из них дошли до суда.

Одновременно Национальная полиция зафиксировала более 600 случаев сопротивления сотрудникам территориальных центров комплектования, в результате которых погибли трое военнослужащих.

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Что известно о расследовании

После событий во Львове суд избрал меру пресечения в отношении 23-летнего военнослужащего 53-й отдельной механизированной бригады Олега Гаврилова, который, по данным следствия, самовольно покинул воинскую часть ещё в феврале. Его подозревают в нападении на полицейских, за что ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, Служба безопасности Украины задержала ещё четырёх участников нападения. Трёх из них уже поместили под стражу. Им инкриминируется участие в массовых беспорядках, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Станет ли Львов сигналом для всей страны

События во Львове подняли сразу несколько острых вопросов. С одной стороны, возбуждены уголовные дела в связи с возможными неправомерными действиями отдельных сотрудников ТЦК. С другой — государство продолжает вести войну, а армия ежедневно нуждается в пополнении.

Инцидент во Львове продемонстрировал глубокий кризис доверия к системе мобилизации и в то же время стал информационным преимуществом для России. Именно поэтому ключевой задачей остается поиск баланса между обеспечением обороноспособности страны и реформированием работы территориальных центров комплектования.

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В Министерстве обороны уже заявили, что реформу системы ТЦК планируют представить в ноябре. Именно от её содержания во многом будет зависеть, удастся ли избежать повторения подобных конфликтов в будущем.

Напомним, что участников скандальной стычки во Львове с военными ТЦК обнаружили ветераны. После этого «бунтовщики» публично принесли извинения.

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