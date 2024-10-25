Перевод часов: что нужно знать о влиянии на здоровье и в чем проблема

Уже в это воскресенье, 27 октября, украинцы перейдут на зимнее время и переведут свои часы на один час назад.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Стоит ли переводить часы и в чем сложность

О том, стоит ли переводить часы или, наконец, остановиться на каком-то времени? Эти разговоры велись давно. А уже в июле этого года парламент принимает закон об отмене сезонного перевода часов. По которому, в это воскресенье, 27 октября, Украина в последний раз должна перейти на зимнее время и остаться на нем навсегда.

Верховная Рада

Автор и инициатор законопроекта Руслан Стефанчук изложил свои аргументы, в частности, что экономическую целесообразность переводить стрелки за последние более 40 лет, как мы это делаем, так никто и не доказал. А вот врачи и ученые постоянно говорят о негативном влиянии на самочувствие людей.

"Казалось, один час туда сюда не так страшно. Это может показаться не так страшно абсолютно здоровым людям, которые живут в гибком графике, вот им действительно не так страшно. Если мы говорим о людях у которых уже имеются сердечно-сосудистые или хронические заболевания, имеем например увеличение вероятности смертности в эти дни", - говорит кандидат биологических наук Ольга Маслова.

А еще согласно исследованиям, когда мы переводим стрелки, особенно на летнее время - растет количество ДТП. Все из-за негативного влияния, когда в этот день люди должны просыпаться на час раньше.

Если изобразить все схематически - более 80 процентов нашей территории находится в условном втором поясе, он же киевское время. Но часть восточных территорий - в третьем поясе. А кусочек Закарпатья вообще имеет первый часовой пояс. И это означает, что когда Украина навсегда останется на зимнем, на киевском времени, то летом будет светать примерно в 3 часа ночи, а темно будет уже около восьми. Особенно это будут чувствовать жители востока.

"Соответственно идеального решения, которое бы сразу в одну секунду всех устроило, в принципе не существует, но среди тех решений, которые сегодня обсуждались, решение остановиться на зимнем, то есть на Киевском природном географическом времени кажется рациональным", - говорит кандидат биологических наук Ольга Маслова.

Ольга Маслова.

Когда начали переводить часы

О переводе часов задумывались еще в конце 19 и начале 20 веков. Все, чтобы не терять утренний свет в летний период. В советское время стрелки переводили с 1981 года. И это наследие осталось в независимой Украине.

С тех пор было несколько попыток это отменить и остаться на одном времени. В 2011 году Парламент даже принял постановление, по которому Украина должна была бы остаться на летнем времени. Однако таким решением были недовольны жители западных регионов, потому что тогда им бы пришлось идти на работу и вести детей в школу в темноте. Поэтому через месяц постановление аннулировали.

После этого, к идее отмены перехода на летнее время, вернулись уже в 2021. Тогда парламент принял законопроект в первом чтении, но дальше во втором - провалил. Здесь уже сетовали, что так о летних светлых вечерах можно забыть.

Законопроект снова отправился на доработку. Руслан Стефанчук добавил в него норму, что органы местного самоуправления имеют право в случае необходимости рекомендовать время начала рабочего дня. С этими правками проект в этом году и приняли. После чего, чуть ли не сразу на сайте президента появилась петиция с просьбой наложить на него вето. Несмотря на все призывы Стефанчука о важности этого закона и что на самом деле это вопрос государственной политики и защиты территориальной целостности, в частности. Ведь зимнее, то есть киевское время не будет совпадать с московским.

Как переводят часы в других странах

Относительно опыта других стран — дважды в год крутят стрелки более чем в 70 странах мира. И хотя в 2021 году Европейский союз позволил своим странам самостоятельно решать менять время или нет, большинство из них остается верными традиции.



Закон, принятый еще в июле, президент Украины до сих пор не подписал. Так что вопрос — в последний ли мы должны перевести стрелки, так и остается открытым. Не отреагировал Зеленский и на петицию наложить вето, уже давно набрав необходимое количество голосов.

А накануне в СМИ со ссылкой на человека из офиса президента появилась информация, что президент якобы и не собирается подписывать данный закон. Но ее на Банковой сразу опровергли. Правда, так и не объяснили – будет ли этот закон подписан.

Скандальный перевод часов: Украина переходит на зимнее время!

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