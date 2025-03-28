Перевод часов на летнее время 2025: когда это происходит и что нужно знать

30 марта в Украине будет проходить перевод часов / © pixabay.com

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Уже в это воскресенье, 30 марта в 3 ночи, украинцы переведут стрелки часов на час вперед, то есть в этот день придется спать меньше. И все несмотря на решение Верховной Рады отменить сезонный перевод и остаться на географически киевском времени, то есть «зимнем». Соответствующий документ чиновники поддержали еще прошлым летом.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Алины Лисовой.

«Летнего времени больше не будет, ведь Рада отменила перевод часов, по крайней мере такие заявления еще в прошлом году озвучивал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Поэтому таким образом осенний переход будто бы должен был стать последним в истории Украины. Однако все пошло не по плану — президент Владимир Зеленский закон не подписал. И уже в эти выходные все мы традиционно перейдем на новое — летнее время», — говорит Алина Лисова.

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Почему в Украине переводят часы

Традицию переводить часы в Европе ввели после Первой мировой войны. Таким образом хотели сэкономить электроэнергию. В Украине время дважды в год стали менять с 1981 года и это наследие осталось в независимой Украине. С тех пор было несколько попыток это отменить. В 2011 году парламент даже принял постановление, по которому страна должна остаться на летнем времени, однако этим решением были недовольны жители западных регионов. Ведь из-за географических особенностей, вести детей в школу или идти на работу им пришлось бы в темноте, поэтому через месяц постановление аннулировали.

В 2021 году к идее вернулись снова. Однако на этот раз наоборот — решили отменить переход на летнее время. Тогда парламент смог принять законопроект только в первом чтении.

И дальше снова дискуссии и разделение на два лагеря — на каком же времени таки оставаться летнем или зимнем. При первом варианте — целых полгода в Украине ночь наступала бы на час скорее. Поэтому звучали мысли, что о летних вечерах можно забыть. А в случае зимнего времени — летом могло рано рассветать. К примеру, солнце восходило бы где-то в 3 ночи, а заходило в 19. Особенно это было бы ощутимо на востоке страны.

Как в Украине хотят отменить перевод часов

В законопроекте появилась еще одна дополнительная норма, согласно которой органы местного самоуправления могут сами рекомендовать время начала рабочего дня на предприятиях и организациях. Автор и инициатор документа Руслан Стефанчук продолжал настаивать на необходимости принятия закона: его аргументы — мир уже давно изобрел другие действенные способы экономить электроэнергию, экономическую целесообразность переводить стрелки на летнее время за последние более 40 лет так никто и не доказал, а учитывая геополитику — зимнее время — это естественное Киевское и отличное от московского. Так с правками 16 июля проект все же приняли.

Постановление поддержали и большинство ученых и медиков, которые постоянно говорят о негативном влиянии на самочувствие людей. К примеру, перевод часов много неудобств создает для железнодорожников и авиадиспетчеров, которые должны постоянно дважды в год менять расписание рейсов. А еще, согласно исследованиям, в период перехода особенно на летнее время, растет количество ДТП на дорогах. Все из-за недосыпания, когда в этот день люди должны просыпаться на час раньше.

«Больше всего уязвимы люди у которых есть хроника, потому что перевод часов может быть триггером для их обострения, потому что все люди привыкли считать, что такое час, но для внутренних часов, для организма это как пересечение часовых поясов, он начинает сбивать вообще всю систему в сторону адреналина и у людей меньше серотонина, меньше мелатонина и они более раздражительны. Обычно людей беспокоит головная боль, повышение давления и есть слабость, усталость, раздражение, апатия… Человек должен помнить, что его тело не робот, он не может моментально перестроиться», — говорит врач Юрий Габорец.

Принятый проект о непереводе стрелок часов отправили президенту на подписание в августе. Спикер уверял, Зеленский закон подпишет, ведь никаких рисков для экономики в этом нет. Но прошло 7 месяцев — документ ни ветирован, ни подписан. По неподтвержденной информации, даже после принятия в президентской фракции продолжали дискутировать и якобы подсчитали, что для экономики убытки все же могут быть и будут достигать нескольких миллиардов. Вопрос оказался настолько уязвимым, что на запросы ТСН прокомментировать судьбу закона все отказались, в том числе и его автор — Руслан Стефанчук.

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