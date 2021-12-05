Переворот не состоялся: как прошло 1 декабря, которого со страхом ждала чуть ли не вся Украина

Переворот не состоялся: как прошло 1 декабря, которого со страхом ждала чуть ли не вся Украина

1 декабря вечером в центре Киева состоялась акция "Защити Украину — останови переворот".

Произойдет ли государственный переворот, который анонсировал президент Владимир Зеленский и который так напряг наших западных партнеров, внимательно следила 1 декабря едва ли не вся Украина. Еще с утра полиция заблокировала правительственный квартал в ожидании массовых собраний, ограничила движение транспорта в центре Киева. Дополнительные силы Нацгвардии были подтянуты и под Офис президента. Но суть акции протеста передала ее лозунг: "Защити Украину — останови переворот".

Об этом говорится 5 декабря в сюжете ТСН.Тыждень.

Несколько тысяч человек, собравшихся вечером на Майдане Незалежности, вспоминали, как ровно 8 лет назад началась активная фаза Революции Достоинства. Акцию организовали одновременно несколько организаций: Движение сопротивления капитуляции, партия "Демсокира" и Национальный корпус.

Митингующие требовали отставки власти и перевыборов парламента, наказания виновных в срыве операции с "вагнеровцами". Дальше они почтили память героев Небесной сотни. А потом — забросали монетами двери Офиса президента на Банковой, как метафорический ответ на слова Зеленского, что в Украине планировали "проплаченный государственный переворот". Силовики никому не мешали и акция завершилась мирно.

Особенно активно участники митинга критиковали заявление Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с Владимиром Путиным, прозвучавшем в тот же день в Верховной Раде в ежегодном обращении президента.

Новости недели: 1 декабря в Киеве состоялась акция под лозунгом "Защити Украину – останови переворот"

Напомним, что на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря. По его словам, разведка получила аудиозапись, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте.

Тем временем в полиции сообщили, что акции протеста, проходившие в центре Киева 1 декабря, прошли без нарушений правопорядка.

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