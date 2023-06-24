Переворот Пригожина и российский фронт в Украине: эксперт назвал сценарии развития событий

После начала вооруженного мятежа в России ситуация на оккупированных украинских территориях изменится однозначно. Но произойдет это только при определенных условиях.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сегодня мы можем рассматривать несколько сценариев. Среди них - победа одной стороны или другой. В любом случае для Украины критические изменения в зоне боевых действий возможны будут только в том случае, когда этот конфликт будет затяжным. Если эта конфронтация действительно перерастет в полноценную гражданскую войну, именно тогда возможны существенные изменения в зоне боевых действий. Это не сразу произойдет, а после того, как пострадает система управления российскими войсками, передовыми подразделениями, моральное состояние, когда они не будут понимать, от кого получать приказы. Пока говорить о каких-то положительных изменениях для нас в зоне боевых действий нельзя. Но если в России будет достаточно затяжная конфронтация, тогда это только негативно будет влиять на боеспособность российской группировки. Это нам будет на пользу", - говорит Александр Коваленко.

Если физически уничтожают Пригожина

"Это возможно, – говорит Коваленко. – Возможны два варианта: или Пригожину находят замену, но она вряд ли будет полноценной. Дело в том, что многое держится на личности Пригожина, на его харизме. Второй вариант после возможного уничтожения Пригожина – ситуация начнет сходить на нет. Глобального продолжения не будет происходить".

С учетом того, что подчиненные Пригожина сейчас захватывают российские города, то, конечно, возможны и совсем другие сценарии развития событий.

Будет ли Россия обстреливать города Украины

На вопрос о том, возможно ли уменьшение обстрелов Украины ракетами и дронами-камикадзе из-за того, что Россия сейчас занята другим, Коваленко ответил нам так:

"Все это происходит согласно графику окупантов. Пока они, ракеты и дроны, как летели, так и будут лететь. Все зависит от событий в России, пока все происходит по их графику".

К этому эксперт, резюмируя, добавил, что стоит подчеркнуть, что оккупанты Пригожина за несколько месяцев не смогли полноценно захватить маленький украинский городок Бахмут, но за считанные часы подчиненные Пригожина достались участков в 300 км от Москвы.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессора.

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