"Перейдены все границы": Зеленский заявил, что окружение Ахметова втягивает его в "войну"

Президент отметил, что в Украине никто не закрывает телеканалы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окружение бизнесмена Рената Ахметова втягивает его в противостояние.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

"Никакого повышения ставок с моей стороны нет. Я не буду говорить информацию, которую президент не имеет права распространять по ситуации с "вагнеровцами". Я ответил, потому что все это перешло в базар, а не в реальность, и нуждалось в моем личном вмешательстве. Это репутация нашего государства, моя личная репутация тоже. Медийная политика Рената Леонидовича перешла в не очень здоровую фазу. Они могут говорить, что хотят, но не имеют права дезинформировать население", — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что в Украине президент не закрывает телеканалы.

"Но я не закрываю каналы, как это делается в некоторых государствах. Именно эти каналы. Я об этом вышел говорить с вами. Потому что Сергей (Никифоров, пресс-секретарь президента – ред.) говорит: "У нас по этому вопросу тысячи запросов". Его (Ахметова — ред) окружение затягивает в эту войну не против меня лично, а против народа. Меня избрали, я не просто личность, я полностью себе не принадлежу. Я – выбор людей и частично принадлежу им", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что на каналах, подконтрольных Ринату Ахметову "перейдены все границы".

"Перейдены все границы. Идет дезинформационная политика. По каждому вопросу "измена". День рождения — "измена", отопительный сезон — "измена", COVIID - "измена". Вроде бы будет военное положение. Ну если люди дезинформируют, то должен владелец нести" ответственность, хотя бы политическую или публичную. Это дезинформационная атака не только против государства, но и против него. Они наигрались. Не надо этого делать. Ему это будет интересно", — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что будет защищать стабильность в Украине.

"Я не предлагаю ему прийти. Я сказал, если хочет, то мы можем показать (аудиозапись). Может он об этом не знает.

Но я – президент Украины, а он бизнесмен. Большой бизнесмен. Поэтому просто "давай договоримся" - как это договоримся? Я президент Украины, у меня все договоренности прописаны в Конституции. Я встречался с Ринатом Ахметовым, и не только с ним. Я говорил о важных вопросах. Я сказал, что закон о деолигархизации важен. Я сказал, что хочу, чтобы он был важным бизнесменом. Я это по поводу войн. Мы должны действовать в рамках закона. Должна быть честная история. Ему было легче со всеми раньше. Такой же риторики у него не было. Я не заинтересован в нестабильной ситуации. И буду защищать стабильность всеми возможными способами. Я никому не угрожаю, я президент и могу только защищать", — подчеркнул глава государства.

"Предательство, COVID, измена": Зеленский заявил, что окружение Ахметова затягивает его в "войну"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря и вероятной причастности и вовлечении в это бизнесмена Рината Ахметова.

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