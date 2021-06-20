Перезагрузки не произошло: почему рандеву Путина и Байдена не смыло осадок с российско-американских отношений

Обе стороны сохранили статус-кво.

Управляемая враждебность. Так описывает пресса статус отношений между Соединенными Штатами и Россией — после главного политического события недели: первой личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Оба были лично знакомы и раньше. Последний раз виделись 10-ть лет назад в Москве.

Об этом 20 июня говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Вот они — образца 2011-го.Тоди Джо Байден — был государственным секретарем администрации Обамы. А Путин — временно занимал должность российского премьера: пока Дмитрий Медведев держал ему президентское кресло. "Я заглянул ему в глаза и не увидел там души" — якобы заявил Байден после разговора.

А уже на посту президента Соединенных Штатов — он открыто назвал Путина киллером. И после этого — таки пригласил на личную встречу.

Отношения между Америкой и Россией — дошли до низшей точки. Не потому ли на женевских переговорах — президентов не оставляли один на один. И особых ожиданий — не высказывала ни одна из сторон?

Так есть ли результат и пользу от персональных переговоров — кроме того, что теперь Путин может козырять этим дома? И что после этого изменилось для нас, в Украине?

Джо Байден — пятый из американских президентов, который пытается наладить отношения с Владимиром Путиным. До этого за прошедший 21 год угомонить его пытались Билл Клинтон, Джордж Буш младший, Барак Обама и Дональд Трамп.

У нынешних переговоров та же задача - удержать путинский режим — хоть в каких-то рамках. Собственно личная встреча Байдена и Путина тоже во многом результат шантажа. Весной Путин массово стянул российские войска к украинским границам и в оккупированный Крым. Байден, пытаясь избежать широкомасштабной войны, позвонил Путину предложив разговор с глазу на глаз.

И вот нейтральная Швейцария готова встречать лидера демократического мира и вождя верхней вольты с ракетами, как иронично называли когда-то советский режим. В библиотеке исторического поместье Ла Гранж, где почти 40 лет назад встречались Михаил Горбачев и Рональд Рейган, между креслами для президентов символически ставят глобус. Закрытый центр Женевы, тысячи правоохранителей и армейцев и тысячи журналистов, фиксирующих каждую деталь.

Шоу начинается. Вот кортеж Владимира Путина движется в сторону виллы Ла Гранж. Владимир Путин только что приземлился в Женеве, однако прибывает на виллу первым. Очевидно из-за привычки российского президента постоянно опаздывать, американский президент любезно согласился приехать на место встречи вторым.

А вот прибывает американский президент. Ровно через 12 минут после Владимира Путина. Теперь на обоих лидеров ждет пять часов переговоров. Они точно будут непростыми. По словам российского президента, отношения США и России опустились до критической точки.

На крыльце — напутственные слова от президента Швейцации, Путину тот желает — будь здоров.

С этого момента каждый жест будут толковать специалисты по языку тела. Байден поворачивается к Путину, протягивает руку, делает шаг навстречу и остается стоять на месте, ждет, когда Путин подойдет сам. И потом, как будто он хозяин положения, жестом приглашает внутрь.

К президентам допущено очень ограниченное количество журналистов. Среди российского и американского пулов поднимается шум. Особенно, когда охрана российского президента берется расталкивать прессу, американские журналисты в присутствии президентов вслух протестуют.

Путин благодарит Байдена за инициативу встретиться, Байден отвечает, что всегда лучше говорить лично. Оба мало смотрят друг на друга, впрочем подарки привезли. Путин приготовил для Байдена письменный набор, расписанный под хохлому, а Байден привез Путину сделанные на заказ очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона. Когда двери библиотеки закроются, с глазу на глаз президенты говорить не будут. Со стороны американского президента остается госсекретарь США Этон Блинкен, у Путина соответственно — Сергей Лавров. Разговор в узком кругу продлится полтора часа.

Почти на час раньше, чем того ожидали, ко входу виллы подъезжаем лимузин американского лидера. Джо Байден выходит и одобрительно поднимает в сторону журналистов большой палец. Саммит Россия-США завершен. Байден уезжает и оставляет площадку Путину. Затем это решение станет предметом критики республиканцев. Те утверждают, что Путину дали возможность вести пропаганду и некому было назвать его слова ложью.

С прессой Путин общаться почти час, очевидно доволен собой — он получил от американцев встречу на равных и теперь может козырять своей важностью перед внутренних электоратом.

Переговоры с Байденом никак не изменили риторику кремлевского хозяина. Он и дальше убежден, что ответственность за ухудшение отношений с США на американцах.

Не стесняется Путин в Женеве сделать издевательское заявление об Алексее Навальном, что он сознательно покинул Россию и сам подвергся задержанию. В это время соратники Навального постятся фотографии, как тот "сознательно" покидает Россию — в коме после отравления российским "Новичком". Однако пренебрежительно говорит Путин и об Украине, закидывает Киеву неисполнение Минска и все еще думает, что имеет право ставить крест на вступлении Украины в НАТО.

Об Украине говорил на своей пресс-конференции и Джо Байден. Ее почему-то провели под невыносимо жарким солнцем, в конце брифинга Байден снимает пиджак и надевает солнцезащитные очки. Американский лидер напомнил россиянину, что США будут стоять на защите украинских суверенитета и территориальной целостности.

"Я подтвердил Путину несокрушимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы продолжаем прилагать усилия в дипломатии по Минским соглашениям", — отметил он.

Байден тоже назовет встречу конструктивной. Он хотел и очертил Путину свое видение красных линий и размер реакции на их нарушения. В Женеве хозяин Белого Дома говорил с Путиным не только от имени Соединенных Штатов, а как лидер свободного мира — после целого европейского турне, саммита Большой семерки и НАТО, президент США привез в Швейцарию объединенную позицию Штатов, ЕС и крупнейших мировых игроков.

"Я сделал то, ради чего приехал. Я определил сферы, где наши страны могут предпринять шаги ради наших общих интересов и на благо всему миру. Во-вторых, я сказал прямо, что США будут реагировать на действия, которые вредят жизненным интересам нас и наших союзников. И в-третьих, я четко изложил наши приоритеты и наши ценности ", — сказал Байден.

Такая контролируемая враждебность. Впрочем сама только пресс-конференция и жесткий тон американских журналистов дает президенту Байдену понять, какое давление его ждет дома. В США его будут критиковать за рукопожатие с Путиным, упрекать в наивности и возмущаться снятием санкций и зеленому свету газопровода "Северный поток-2", на что Байден пошел в угоду немцам. В Женеве пресса выкрикивает вопросы с места и не отпускает президента.

А результатов встречи действительно мало. Это совместное заявление президентов в духе восьмидесятых, что победителей в войне ядерной быть не может. Попытка запустить межведомственные консультации о контроле вооружений и кибербезопасность. И возвращение к работе послов в Москве и Вашингтоне, что могло произойти и раньше, но вероятно этот шаг придержали до Женевы ради хотя бы какой-то конкретики.

Перезагрузки не произошло. Рандеву президентов США и России у удивительно чистых вод Женевского озера не смыли осадок с российско-американских отношений. И для Украины новый день не принес изменений. Обе стороны сохранили статус-кво. Путин хочет контролировать постсоветское пространство, а США остаются на защите украинской независимости. Для Киева ситуация такова, как и до встречи.

Правда условный испытательный срок в несколько месяцев, который Байден отвел Кремлю, может дать временную разрядку и на российско-украинской границе. Украина может это использовать для тщательной подготовки визита президента Зеленского в Белый дом в конце июля. После женевской встречи заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сразу позвонила в Киев.

"Она сказала важные слова. Уверяю вас, Дмитрий, что наша команда не отступит от договоренностей. Главная цель — мир и деоккупация территорий. Относительно событий НАТО и ПДЧ, то был саммит альянса. Мы понимаем, что РФ будет отрицать и мы знаем, что мы пройдем этот путь ", — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

А тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен уже на следующей неделе проведет консультации в Берлине. Ангела Меркель будет принимать его в среду, прямо в канун саммита ЕС, где в частности будут обсуждать стратегию взаимоотношений Евросоюза с Россией. Американская дипломатия в кругу союзников после эры Трампа таки возвращается. Это точно удобнее для Брюсселя, а вот однозначные выводы для Украины делать пока рано. Потому что достройка "Северного потока" слишком глубокий коготь Путина в теле Европы, который очень стимулирует ее к уступкам России.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку