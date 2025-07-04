Пережил ад плена, а жена присвоила все деньги: история морпеха с "Азовстали"

Александр Савов

Реклама

Гангрена, чесотка или туберкулез - с такими диагнозами возвращаются украинские защитники из российского плена. В последние два больших обмена болезни, с которыми приходится забирать уже освобожденных, поражают не только врачей, но и участников переговорной группы. При этом после возвращения ребята рассказывают, что в российских тюрьмах их пытаются лечить. Правда, методы такого лечения пугают.

Корреспондент ТСН Марьяна Бухан встретилась с морпехом Александром Савовым, который выходил из «Азовстали» в так называемый почетный плен, где его заразили туберкулезом.

С морпехом Александром Савовым ТСН встречается в больнице. После освобождения из плена это уже третье его медицинское учреждение. Служить в морскую пехоту Александр пошел еще в 2015-м. В начале полномасштабного вторжения морпехи 36-й бригады базировались на заводе Ильича в Мариуполе. В какой-то момент отдельная группа решила мимо блокпостов россиян заехать на «Азовсталь», на подмогу «азовцам», и сделала это без единого выстрела.

Реклама

«Я вывозил раненых, полная машина у меня была. Через блокпост мы ехали их, они там или пьяные были, или что, мы с ними поздоровались „привет, мужики“, они „привет“, помахали нам, без единого выстрела проехали, мы „зетки“ понарисовали на машинах», — говорит он.

О месяце на «Азовстали» он почти не вспоминает, а все, что было потом, в плену, его до сих пор пугает.

«Приемки — это хуже всего. Ты выходишь из машины, входишь в помещение, раздеваешься догола — и пошел. В этот момент ты проходишь врачей, ДНК, отпечатки, моют, стригут и бьют», — говорит Александр Савов, освобожденный из плена.

После плена мужчина узнал — россияне вернули его с туберкулезом. По его словам, в плену его будто лечили, но было такое впечатление, что над ним экспериментировали.

Реклама

«Через каждый месяц делали флюорограмму. Штук 6 или 7 за год», — говорит он.

Сейчас Александр о планах на будущее не думает. Особенно из-за того, что после боев за Мариуполь и почти трехлетнего плена он еще и остался без денег. Его дочь рассказывает — за полгода до полномасштабного вторжения отец женился, но уже через месяц брак распался. Но официально они не развелись. И жена, говорит Настя, этим воспользовалась.

«Она все выплаты, денежное обеспечение, которое должен был получать отец, она получала. И она даже уже после возвращения, мы узнали, что она хотела, чтобы он не вернулся. Она ожидала, что она еще получит за его гибель средства», — говорит Анастасия Савова, дочь освобожденного из плена.

Но Александр радуется, что из плена его ждали самые родные — дочь и мать. Анастасия последние годы делала все возможное, чтобы освободить отц, а и даже стала соучредителем Ассоциации морских пехотинцев, которая помогает семьям пленных и освобожденным.

Реклама

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НОВОСТИ! ИТОГИ 27 ИЮНЯ. КИЕВ ВЕСЬ НОЧЬ ГОРЯЛ ОТ ВЗРЫВОВ! РАЗГОВОР С ТРАМПОМ!