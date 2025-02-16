Пережил оккупацию, а теперь – на грани выживания: зоопарк "XII Месяцев" едва сводит концы с концами

Пережил оккупацию, а теперь – на грани выживания. Частный зоопарк "12 месяцев" едва сводит концы с концами. Огромная территория недалеко от столицы гуляет пустырем. Потому что посетителей нет. А значит – выручки по продаже билетов нет. При этом затраты на содержание животных остаются огромными.

Как ведется жителям зверинца в такое нелегкое время – корреспондентка ТСН Елена Лоскун узнавала.

У нее – манеры настоящей леди. А у него – очень тяжелый характер. Но обоих орангутангов владелец частного зоопарка "12 месяцев" Михаил Пинчук обожает одинаково — как собственных детей.

Магди и Йозефу, говорит Михаил, уже по 10 лет. И надеется, что такое соседство в вольере – вскоре перерастет в настоящую лавстори.

Михаил Пинчук/Скриншот по видео ТСН

В общей сложности в зверинце жителей несколько сотен. И прокормить всех задача "со звездочкой". Традиционно зоопарк существовал за счет продажи билетов. Но сейчас – в затруднении. Через несколько часов пребывания мы не встретили ни одного посетителя.

“Где-то приходят 3-5 человек в день, на выходных чуть больше. но ведь это ничто для зоопарка такого масштаба. Чтобы математически все сложилось нужно десятки тысяч в месяц”, – говорит Михаил Пинчук.

Так тяжело, вспоминает Михаил, было разве что в начале полномасштабного вторжения. Вокруг стреляли и взрывались. Россияне заходили на территорию и грабили. От испуга несколько зверей погибли.

Зоопарк "XII Месяцев"/Скриншот с видео ТСН

Но несмотря на все невзгоды, пережитые и те, что есть сейчас сложа руки не сидят. Чтобы снизить плату за газ, несколько лет назад оборудовали твердотопливные котлы. Ведь без тепла в зоопарке зимой никак.

А недавно установили и солнечные панели. Расходы покрывают по большей части из старых запасов. В частности, и поэтому, уменьшить стоимость входных билетов, объясняют, не могут

“У нас сейчас входной билет стоит 400 грн и меньше для ребенка, у нас есть льготный для военных. Но это небольшая плата по сравнению с тем, какие у нас есть расходы”, – говорит Михаил Пинчук.

Кроме того, для животных здесь постоянно улучшаются условия содержания. Прямо сейчас, к примеру, достраивают летний вольер для этих жирафов.

Зоопарк "XII Месяцев"/Скриншот с видео ТСН

Михаил объясняет: такому количеству самцов делить прогулочную территорию будет тяжело. Чтобы спасти от ссор и нужное расширение.

Посетителей здесь ждут не только сотрудники, но и жильцы зверинца. Один из тех, кто уже очень соскучился по гостям – и 15-летний носорог Арчибальд Арчибальдович.

Зоопарк "XII Месяцев"/Скриншот с видео ТСН

В гости сюда приглашают и взрослых, и малышей. Очень верят, что темные времена наконец-то закончатся. И уже весной зверинец громко отпразднует свое 10-летие.

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