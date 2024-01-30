Пережили 20 месяцев разлуки: история любви пограничников, попавших в плен в Мариуполе

Пограничники с Волыни - Алина и Илья пережили более двадцати месяцев разлуки и наконец вместе. В феврале 2022 года они были на службе в Мариуполе. Затем почти сразу попали в плен и не имели никаких известий друг о друге. Алина в плену пробыла полгода. С тех пор ждала оттуда любимого.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

Пограничники встретились после почти 2 лет разлуки

Пограничники Алина и Илья в плену не знали о судьбе друг друга.

"Будучи там я ее очень много раз похоронил. Потому что у меня за нее известия вообще никакого не было", — говорит пограничник Илья Музыка.

Алина и Илья

Алина напоминает тот долгожданный звонок. Она как раз отдыхала после службы. Женщина сразу помчалась к жениху. Эти часы дороги, напоминающие оба, казались вечностью.

Война застала пару в Мариуполе

Об этой встрече влюбленные мечтали почти два года. Так случилось, что большая война застала пару в Мариуполе. Оба служили пограничниками-кинологами и проверяли груз в порту. Потом там начался настоящий ад.

"Начали обстреливать нас из минометов, из артиллерии, с воздуха. Я была вынуждена остаться с 36 бригадой, а ребята остались со своим подразделением", - вспоминает Алина Панина.

С тех пор они больше не виделись. И только через два дня удалось созвониться. Как выяснилось впоследствии - в последний раз перед плену. Молодожены пообещали друг другу - несмотря на все выжить. Дальше были долгие месяцы плена. Алине после приезда в Еленовку от коллег удалось узнать, что здесь был Илья. А значит, он жив. Мужчина же о любимой не знал ничего. Но мысли о ней и родных его спасали.

"Меня это очень мотивировало. И, во-вторых, я очень сильно поверил в Бога", - говорит Илья.

Алина и Илья

Влюбленные мечтают быть вместе

Алину обменяли через полгода. Илья же продолжал находиться в плену. И только в январе этого года во время крупнейшего обмена пленными - мужчина тоже наконец вернулся домой.

Там, в Мариуполе, они потеряли двух своих собак, с которыми вместе служили - Соню и Джесси. Собаки не раз во время обстрелов спасали их жизни. Алина после возвращения из плена вернулась на службу. Теперь у нее новая помощница - Челси. Илья пока на реабилитации и уже тоже подыскивает себе друга.

Соня и Джесси

Сейчас, говорят влюбленные, самое главное, быть вместе и помочь друг другу как можно быстрее забыть ужасы из прошлого.

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