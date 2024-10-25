Пережили блокаду Мариуполя и российский плен: история любви Марьяны и "азовца" Владислава

Влюбленные имели много планов, но сейчас больше ничего не планируют.

Марьяна Чечелюк готова была ждать любимого из плена десятилетиями, но пришлось всего несколько месяцев. Саму ее — следователя из Мариуполя, прошедшую бункеры Азовстали и двухлетний плен, освободили весной этого года. Теперь же из плена вернулся ее жених — "азовец" Владислав Андрианов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

История Марианны Чечелюк: как она попала в плен

Марьяне Чечелюк 24 года. Она сама признает: от того, что пришлось пережить - это начало полномасштабной войны в Мариуполе, бункеры "Азовстали" под постоянными авианалетами россиян, и плен, лечиться и оправляться придется не один год.

Марьяна 2022 года работала следователем в Мариуполе. Ее любимый - боец "Азова". На завод "Азовсталь" она попала вместе с младшей сестрой, как гражданская. Когда тамошние защитники выходили в так называемый "почетный плен", ее должны были просто отпустить, но этого не произошло.

Марьяна Чечелюк во время работы

"Нам говорили, что это будет эвакуация с завода "Азовсталь" в Запорожье, в Украину. И все это время я думала только об этом, и даже когда мы подъезжали к фильтрационным лагерям, я очень переживала по этому поводу, но я прокручивала в голове, что "ты едешь в Украину, ты едешь в Украину, ты едешь в Украину", — говорит Марьяна Чечелюк, освобожденная из плена.



До Украины было еще два года. За это время Марьяна побывала в семи российских тюрьмах.

"У меня все это время была просто пустота и все. Я потеряла себя, я потеряла весь этот мир и все. Последние времена в плену я начала себе говорить, что все, ты здесь проведешь свою жизнь, поэтому начинай реально уже подстраиваться, я уже чувствовала себя, как там говорили, "истинной зечкой", которая ходит в халатах, в робе, в косынках, мне было страшно, потому что я понимала, что это и есть моя жизнь", — говорит Марианна Чечелюк, освобожденная из плена.

Марьяна Чечелюк

Освободить Марьяну из плена удалось в конце мая. В тот день он почти не помнит. Говорит, ступив на родную землю, еще долго не верила, что это происходит именно с ней. Тогда ей кто-то поцепил на руку сине-желтую ленту — это едва ли не единственное запечатлевшееся в памяти о том дне обмен. С тех пор она ее не снимает.

Браслет Марьяны Чечелюк

История любви Марьяны Чечелюк и Владислава Андрианова

Сейчас Марьяна Чечелюк все еще проходит реабилитацию – физическую и психологическую. И ведет страницу в "Инстаграмме". Там много фотографий ее любимого 28-летнего азовца Владислава Андрианова, воспоминания о нем и их общих фотографиях и видео.



Они познакомились в 2020 году в Мариуполе. Влад увидел Марьяну в спортзале и влюбился. Марьяна говорит, он ее покорил вежливостью и не только.

Вернувшись, Марьяна была уверена, что Влада уже давно обменяли, как и было обещано по договоренностям "почетного плена". Но выяснилось, что парня в России за защиту Родины осудили на 25 лет тюрьмы.

Марьяна Чечелюк

Даже из российского плена Влад пытался заботиться о любимой. Дважды через побратимов и друзей передавал букеты цветов и трогательные письма. Бутоны она хранит в книге. А письма перечитывает и смеется.

Владислава Андрианова обменяли неделю назад

Марьяна уже была настроена – возможно ждать придется годами, но произошло это за пять месяцев. Владислава Андрианова обменяли неделю назад.

Узнав эту новость Марьяна сразу уехала в больницу к Владу. И впервые за два с половиной года обняла его.

Марьяна Чечелюк

До войны у них были грандиозные планы: купить квартиру, родить детей. Сейчас пока ничего не планируют. Марьяна говорит, что живет одним днем. Единственное, о чем думают – официально жениться, но это только после реабилитации обоих.

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