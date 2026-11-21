Энергетический сектор — один из лучших примеров партнерства Украины и ЕС, заявила Вьорсдьорфер на конференции. Фото: facebook.com/www.rebuildukraine.in.ua

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Украине необходимо одновременно восстанавливать энергетику после российских ударов, готовиться к зиме и инвестировать в более устойчивую систему на будущее. Как совместить неотложную помощь с долгосрочными изменениями — об этом ТСН.ua поговорило с заместителем генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам энергетики Мехтильд Вьорсдьорфер на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве.

«Думаю, насущные проблемы отчасти отвлекают наше внимание. Но не следует забывать, что параллельно — а не одно за другим — мы действительно работаем в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — пояснила она.

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В своём выступлении на конференции Вьорсдьорфер подчеркнула, что энергетическое сотрудничество Украины и ЕС выгодно обеим сторонам. В качестве примера она привела поставки украинской электроэнергии в соседние страны летом. На фоне новой волны российских атак поддержка Украины охватывает как экстренную помощь перед зимой, так и развитие децентрализованной генерации, энергоэффективности, возобновляемой и атомной энергетики.

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Как пожертвование превращается в оборудование

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по согласованию с Еврокомиссией и Министерством энергетики Украины. Им управляет Секретариат Энергетического сообщества в Вене. Механизм объединяет помощь ЕС, отдельных стран и других доноров для удовлетворения неотложных потребностей украинских энергокомпаний.

Согласно официальной процедуре Фонда, энергокомпания подает запрос через Министерство энергетики. Министерство при поддержке независимых международных экспертов проверяет потребность и определяет её приоритетность. Далее внешний агент по закупкам проводит закупку под надзором Секретариата. Договор заключают поставщик и украинская энергокомпания, а Фонд оплачивает поставку непосредственно поставщику. Доставка и установка оборудования отслеживаются.

Эта схема должна превратить донорские средства в конкретные товары и услуги: трансформаторы, запасные части, ремонтное оборудование или топливо. Однако время, за которое помощь дойдет до компании, нельзя определить только по размеру взноса или дате подписания контракта.

Вьорсдьорфер выразила удовлетворение работой механизма, назвав его хорошо скоординированным и способным реагировать на различные потребности — от кабелей до более крупных проектов.

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В октябре 2026 года Фонд заключил 90 контрактов на поставку энергетического оборудования на сумму почти 200 млн евро — это его рекордный месячный показатель. В сообщении от 6 ноября Секретариат также привёл итоги с начала года: 660 контрактов на сумму 515 млн евро.

Фактически поставленное оборудование — отдельный показатель. Согласно тому же сообщению, с момента начала работы Фонда в 2022 году более 60 энергокомпаний в 23 областях Украины подтвердили получение оборудования на сумму 812 млн евро.

Вьорсдьорфер оценила объем Фонда примерно в 2,5 млрд евро и подчеркнула, что взносы продолжают поступать. На официальной странице Фонда общий объем заявленных донорских обязательств по состоянию на 11 ноября составлял около 2,58 млрд евро.

Почему наряду с ремонтными работами необходимы инвестиции

Восстановление поврежденной сети решает насущную проблему. Но предприятие, располагающее собственными источниками генерации, аккумуляторами и потребляющее меньше энергии, получает больше возможностей для работы во время следующего перебоя в подаче электроэнергии. Именно поэтому экстренная помощь должна сочетаться с модернизацией.

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Еврокомиссия также отметила поддержку ремонта местных электросетей, физической защиты инфраструктуры и ремонта систем теплоснабжения в Киеве и Харькове. Эта работа ведется наряду с инвестициями в чистую энергетику и децентрализованные решения.

Один из инструментов — Ukraine Investment Framework, или UIF , инвестиционная составляющая программы Ukraine Facility. Его общий финансовый потенциал составляет 9,6 млрд евро: 7,8 млрд в виде гарантий и 1,8 млрд в виде грантов для смешанного финансирования. Через финансовые учреждения эта поддержка должна привлекать дополнительные государственные и частные инвестиции.

Согласно информационному бюллетеню Еврокомиссии об Украине за ноябрь 2026 года , по состоянию на октябрь на поддержку инвестиционных программ в Украине уже было выделено 8,5 млрд евро — 88% от общего объема финансовых средств UIF. Это охватывает различные сектора экономики, а не только энергетику.

Кроме того, Еврокомиссия указала на выделение 800 млн евро на поддержку именно энергетики через UIF в 2026 году. Эту цифру также следует отличать от общего бюджета инструмента и взносов в Фонд поддержки энергетики Украины: эти механизмы имеют разные задачи и сферу охвата.

По словам Вьорсдьорфер, возможности для инвестиций охватывают энергоэффективность зданий, возобновляемую, децентрализованную и атомную энергетику. «Это также сильные стороны Украины, на которых мы можем строить наше сотрудничество. В энергетическом секторе, на мой взгляд, у нас действительно есть прекрасная возможность в среднесрочной перспективе», — сказала она.

Какой вклад вносит интеграция рынков в синхронизацию сетей

Еще одно направление работы — интеграция украинского рынка электроэнергии с европейским. Важный шаг уже сделан: 16 марта 2022 года энергосистемы Украины и Молдовы были синхронизированы с сетью континентальной Европы. Это обеспечило их совместную техническую работу и поддержало устойчивость системы.

Объединение рынков, или market coupling, касается следующего уровня — согласованной организации торговли электроэнергией. Физическое соединение сетей само по себе не создает всех правил, процедур и цифровых систем, необходимых для этого.

В ходе беседы Тор-Стен Вертманн, который координирует поддержку энергетического сектора Украины в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам энергетики (DG ENER), объяснил технический принцип: алгоритм сопоставляет предложения электростанций со спросом на рынке, чтобы более эффективно организовать производство и торговлю на следующие сутки. Украинские и молдавские производители должны присоединиться к этому процессу вместе с производителями из ЕС.

«Это действительно один из наших ведущих проектов уже на протяжении многих лет. Высший приоритет для нас, Украины и Молдовы», — сказала Вьорсдьорфер. По её словам, объединение рынков состоится до вступления Украины в ЕС.

Диспетчер электроподстанции на рабочем месте. Фото: Ксения Невенченко / ПРООН в Украине

7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла закон , призванный создать правовую основу для интеграции, в частности для объединения рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка с европейскими. В то же время Секретариат Энергетического сообщества поясняет : начало процесса объединения рынков зависит от проверки полноты внедрения необходимых норм ЕС и устранения противоречий с ними. Одного принятия закона недостаточно.

Вьорсдьорфер также упомянула о практических ИТ-системах, необходимых для этого, отметив, что их внедрение займет не менее 12 месяцев.

«Когда мы полностью объединим рынки, обе стороны выиграют благодаря самым низким из возможных ценам», — так Вьорсдьорфер описала ожидаемый эффект интеграции. Логика заключается в том, чтобы более эффективно использовать доступную генерацию и возможности трансграничной торговли.

Влияние на счета домохозяйств также будет зависеть от порядка установления тарифов и других составляющих стоимости.

Масштаб экономического эффекта для европейского рынка иллюстрируют данные ACER — Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов . По оценке агентства, трансграничная торговля только на рынке «на сутки вперед» обеспечивает около 32 млрд евро экономической выгоды ежегодно. Дальнейшая интеграция во всех временных сегментах рынка может принести как минимум 4 млрд евро в год.

На вопрос, какая из сфер сейчас больше всего нуждается в поддержке — оборудование, генерирующие мощности или техническая экспертиза, — Вьорсдьорфер не выбрала только одну.

«Думаю, первоочередная задача — пережить эту зиму, сделав всё, что в наших силах, чтобы поддержать Украину. В частности, Киев и другие города», — сказала она. Она добавила, что это должно идти рука об руку с реформами рынков электроэнергии и газа и адресными субсидиями для снижения цен на энергию.

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