Перезимовать весну приходится многим регионам страны: каких бед натворила непогода

Запад страны засыпает снегом, поезда задерживаются, движение на многих дорогах парализовало. Юг Одесщины тоже накрыла непогода. В городе Тарутино жители сняли, как снежное одеяло укрыло цветы и деревья. В Черновцах непогода настолько разгулялась, что даже школьников пришлось перевести на дистанционное обучение, говорится в ТСН.

Апрельская непогода просто парализовала город. Столько снега черновчане не видели, наверное, за всю зиму – кое-где его нападало до полуметра. Вьюга бурлила ночью и утром город был уже все в сугробах. Раскопать машину и добраться до работы – было настоящим испытанием. На остановках были очереди, такси вызвать было невозможно. Некоторые горожане с лопатами сами брались расчищать дороги.

Сильные порывы ветра свалили несколько деревьев в спальных районах. Заносы на дорогах сделали их непреодолимыми для большинства водителей, которые уже успели переобуть свой транспорт на летнюю резину. Все утро в городе были пробки, многие машины застряли, пробуксовывали. Несколько водителей не справились с управлением и вызвали ДТП. Обошлось без пострадавших, потому что все ехали очень медленно. "Это просто какая жесть. Ну, просто жесть. Я не знаю, коммунальщики должны работать всю ночь, но что-то по факту я не вижу той работы. Я понимаю много осадков выпало за сутки, но все равно, это невозможно ехать”, — говорят буковинцы.

Чиновники уверяют, вывели на дороги всю технику, но снегопад был настолько мощным, что даже работая всю ночь – справиться не смогли.

Еще более сложная ситуация была на автодорогах области. Спасатели отбуксировали с проезжей части два десятка автомобилей и помогли медикам, которые застряли в сугробе и не могли добраться до пациентов.

Дорога к границе с Румынией автомобили не могут двинуться с места, застряли в сугробах снега.

Единственное, кто обрадовался неожиданной зиме, – это школьники, которых из-за непогоды отправили на дистанцию. В школу они не пойдут и завтра, ведь прогноз синоптиков не радует.

Вьюга будет продолжаться, в области объявлен 2 уровень опасности. Спасатели и дорожники настойчиво просят водителей не садиться за руль, если нет необходимости.

Почти 15 см снега выпало в Прикарпатье. Дорожные и коммунальные службы не были готовы, ведь технику уже успели подготовить к работе летом. А водители частных автомобилей – поменяли зимнюю резину на летнюю. Утром образовались немалые пробки, на трасах фуры съехали на обочину. Спасателям и полицейским приходилось помогать водителям извлекать машины из сугробов. “Утром это была катастрофа! Все машины по фоссам, очень много – люди же не думали, что оно так получится, и переулись зимнюю на летнюю, а снег пошел. А утром никто не чистил! Они полагали, что зима прошла, а зима не прошла! Аж после 9 часов немного пошло облегчение”, — говорят водители.

На Львовщине тоже сильно свирепствовала непогода. Дороги обледенели, так что десятки аварий в разных районах области. На автодороге «Киев-Чоп» произошло смертельное ДТП – грузовик столкнулся с микроавтобусом – его водитель погиб. В селе Выров фура взлетела с дороги и упала на забор частного дома. Также была задержка в движении поездов из-за обледеневших контактных сетей. Общественный транспорт выехал на маршруты в обычном режиме.

Замело и на Закарпатье. В высокогорье выпало до полуметра снега и ударил 9-градусный мороз. Жители в соцсетях пишут, такого не было даже зимой. В снегу оказались цветы и деревья, в частности, сакуры и магнолии, которые расцвели еще несколько недель назад. Для них столь низкая температура, говорят специалисты, может стать критической.

Под снежным одеялом оказались цветы на деревьях и на юге Одесщины. Снег пролежал несколько часов, пока температура не поднялась до плюс пяти. А в Арцизском районе порывистый ветер повалил водонапорную башню. Поэтому жители села Глинки остались без воды.

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