Перезимует ли Европа без российского газа: эксперт оценил ситуацию и рассказал, кто пострадает

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак убежден, что Европа сможет пережить зиму 2022-23 без российского газа.

Об этом Ступак рассказал в интервью ТСН.ua.

По его словам, у Европы возникли бы проблемы, если бы взрывы на "Северных потоках" и газовый шантаж России произошли где-то в ноябре, а не летом.

"Если бы все эти эти истории с ограничением газоснабжения, с подрывом "Северного потока" произошли за пару недель, то есть в ноябре, то действительно было бы европейцам тяжело, ой как тяжело. Зима уже рядом, законтрактовать большие объемы газа на зиму очень трудно, переориентироваться тяжело, это была бы действительно серьезная зима", – пояснил эксперт.

Он продолжил – поскольку РФ прибегла к своему газовому шантажу еще летом, то у Европы было время отреагировать и должным образом подготовиться к зиме.

"Это было сделано россиянами еще летом. У европейцев было время понять: "Ага, ничего ловить с Путиным нам не удастся, будет еще труднее и труднее." Было время провести переговоры с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, с американцами, запланировать себе на следующий год терминалы для разжижения сжиженного газа. Американцы добывают у себя этот газ, они его сжижают, привозят танкерами в Европу и нужны эти терминалы, которые разжижают этот газ. Я уверен, что в ближайшее время будет построена эта инфраструктура", – рассказал Ступак.

Он напомнил, что Европа смогла заполнить свои хранилища газом на 90% и сможет пройти зимний период.

"То есть люфт у европейцев есть до наступления холодов. Были оценки, что где-то 90% газовых хранилищ Европы уже заполнены. Неплохие цифры. То есть они еще какую-то цифру накачают себе и в случае, если не будет -20 в течение декабря-января, если будет обычная ласковая зима, как у европейцев… Россияне пытаются накачать не газом, а страхом Европу. Но я уверен, что Европа пройдет это. Да, будет тяжело, может, не так комфортно", – сказал эксперт.

Он также рассказал, кто в Европе все же пострадает из-за ситуации с газом.

"В первую очередь пострадают европейские промышленные предприятия — это производители удобрений. Может, где-то металлургические предприятия, автопроизводители, заточенные на газ. Но переориентируются. Да, будет повышение цен, но критического я не вижу ничего", — заметил Ступак.

Напомним, в начале сентября российский "Газпром" полностью остановил поставки газа в Европу через "Северный поток" под вымышленной причиной какой-то неисправности.

Однако по состоянию на начало сентября президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС готовы к отопительному сезону и заполнили свои газохранилища на 80%. Кстати, сделали это на два месяца раньше запланированного.

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