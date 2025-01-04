Период ретроградного Марса позволяет завершить войну: прогноз астролога

Не случайно избранный президент США Дональд Трамп говорит, что остановит войну за один день.

События в Крыму, давшие начало российской агрессии в Украине, в 2014 году происходили на фазе ретроградного Марса. Теперь каждые два года, когда этот период повторяется, мы возвращаемся к тем делам и появляется шанс завершить войну.

Об этом сказала в эксклюзивном комментарии журналистке TSN.ua Виктории Панченко известный украинский астролог Альбина Пономаренко.

По ее словам, не случайно избранный президент США Дональд Трамп говорит, что остановит войну за один день, и другие союзники Украины активнее обсуждают завершение войны, которая превращается в мировую.

“Ретроградный Марс – больше не о силе, а как в восточных единоборствах, о мудрости, когда не проявляешь агрессию, а даешь достойный отпор. Это такой мудрый воин – ретроградный Марс. Он может быть медленный, но он не разбрасывает свою энергию впустую и накапливает ее для определенного конкретного точечного удара. Так что посмотрим, возможно действительно услышим о хороших результатах и каком-то важном шаге к финишу этой войны”, — сказала астролог.

Она добавила, что ретроградный Марс будет влиять на Украину до 24 февраля.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астролог и таролог, ведающая Ма Ирина , назвала событие, после которого может закончиться война в Украине.

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