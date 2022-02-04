Пернатая контрабанда: усыпленных и обмотанных клейкой лентой соколов пытались отправить в Катар

Незаконный багаж обнаружили при сканировании подозрительной сумки таможенники аэропорта "Борисполь".
Таможенники аэропорта "Борисполь" обнаружили в багаже одного из пассажиров живых соколов.
Как сообщается 4 февраля в сюжете ТСН.19:30, четырех птиц усыпили медицинскими препаратами, завернули в ткань, а лапки обмотали клейкой лентой. Соколов пытались отправить в Катар. Незаконный багаж обнаружили при сканировании подозрительной сумки.
Уже известно, что владелец багажа – иностранец. Он не явился на рейс и не забрал свои вещи. Сейчас мужчину разыскивают.
Напомним:
Во Львове реабилитируют варанов и змей, которых незаконно пытались вывезти из Украины в Италию. В натуралистический центр рептилий привезли в очень тяжелом состоянии. Два десятка из них из-за переохлаждения и стресса погибли.
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