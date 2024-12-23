Персональную менеджера Коломойского хотят освободить от уголовного дела в отношении "ПриватБанка"

Сегодня судили кассиршу "ПриватБанка" и менеджера Игоря Коломойского. Эти двое свидетельствовали против бизнесмена, а теперь прокурор просил суд освободить их от уголовной ответственности.

В Жовтневом суде Днепра сорвались очередные попытки освободить от уголовной ответственности свидетелей-соучастников по так называемому делу об исчезновении наличных из "ПриватБанка".

Об этом говорится в ТСН.

Сначала судили Викторию Ладную. Она работала в банке кассиром. По подсчетам детективов БЭБ, через нее выведено около шести миллиардов гривен.

Вторая подсудимая – Татьяна Скрипник. 10 лет назад она работала в ПриватБанке персональным менеджером Игоря Коломойского. И также якобы была частью схемы вывода наличных средств из этого финучреждения. По версии следствия, через ее руки прошли четыре миллиарда и семьсот миллионов гривен наличных денег. Несмотря на громкие обвинения, прокурор Сергей Демьянчук просил суд освободить их от уголовной ответственности по сроку давности, а фактически простить.

Логика следствия проста: в августе прошлого года эти двое свидетельствовали против бизнесмена Игоря Коломойского. Тот получил подозрение и с тех пор находится в СИЗО. Теперь следствие использует этих же свидетелей уже как обвиняемых и стремится к тому, чтобы суд признал их виновными в исчезновении из касс "Приватбанка" наличных.

Тем самым признают "событие преступления", которое отрицают Коломойский и его адвокаты, опираясь на международные аудиты банка.

Согласно обвинительному акту, Игорю Коломойскому инкриминируют исчезновение из касс "Привата" чуть больше миллиарда гривен, тогда как его якобы сообщницам Ладной и Скрипник обвиняют почти в шесть и почти пять миллиардов гривен соответственно. Где поделась разница – вопрос открытый. Сегодня судьи октябрьского суда в очередной раз отказали прокурорам в освобождении подозреваемых от уголовной ответственности.

В перерыве между судами вне камеры судьи анонимно пожаловались на действия прокуроров. Сейчас этот суд один из самых загруженных судов Украины. Здесь рассматривают дела еще из Луганской и Донецкой областей. В это же время прокуроры из Офиса генерального прокурора уже по 10-му кругу запускают один и тот же процесс и загружают дополнительной, ненужной и необоснованной работой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Персональную менеджерку Коломойского хотят освободить от уголовного дела в отношении "ПриватБанка"

Ранее сообщалось, что Игоря Коломойского оставили под стражей по делу более 20-летней давности.

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