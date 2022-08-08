Перспектива распада России: какие народы "великой" давно борются за независимость

Настоящая Россия территорией не больше других среднестатистических государств мира. Остальные национальные республики – это ее колонии, которые так или иначе станут свободными, говорится в ТСН.

Россия непомерно большая – 17 миллионов квадратных километров. Но россияне скрывают, что России в России очень мало. Когда-то было московское княжество, а теперь – центральный федеральный округ, то есть земли вокруг Москвы, граничащие с Беларусью и Украиной. Леса и болота без выхода к морям. Остальная часть так называемой России – более 90% ее территории – это 21 национальная республика. Всего там, за поребриком, 190 народов, которые вовсе не по своей воле попали в состав Московской империи. И самое интересное, что политика более чем трехсотлетней русификации так и не смогла превратить Российскую Федерацию в действительно единое государство.

Из богатейших регионов России российских только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Остальные – три крупнейших углеводородных региона – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и республика Татарстан, и именно отсюда может начаться распад, поскольку, оказывается, Татарстан – это независимое от России государство.

На архивном фото толпа с плакатом «Мы в Россию не входили!» – это митинг о выходе Татарстана из состава Российской Федерации в 1989 году. Уже в 90-м татары объявляют о своем суверенитете, не указав, что вообще входят в состав каких-либо России или СССР. Даже Республика Татарстан в 91-м декларирует собственную независимость и заявляет, что ее собственная конституция и законы имеют большую юридическую силу, чем общероссийские.

В конце концов, независимая республика Татарстан присоединяется к СНГ на правах страны-основателя, затем игнорирует подписание Федерального соглашения о вхождении в РСФСР, а вместо этого подписывает с Москвой договор о взаимном делегировании полномочий, который нужно постоянно переподписывать. Эту татарскую независимость удалось немного стабилизировать с приходом к власти Путина – татарскую конституцию переписали под федеральный центр, а особенно радикальных политиков – уничтожили физически.

Но Татарстан – это единственная республика РФ, которая сохранила своего президента и проводит свою политику. Здесь временно делают вид, что забыли о независимости. Пока так удобнее, безопаснее, а деньги из федерального бюджета хитрые татары пока возвращают в Казань.

А вот у якутов с деньгами еще лучше. То есть в гигантской Республике Саха, которая по размерам похожа на Индию, деньги зарыты в землю. Алмазы, золото, нефть, газ – на два триллиона долларов. Сто лет назад Якутия восставала против власти большевиков более десяти раз. Чтобы избавиться от якутского национализма, республику буквально насильственно заселяли россиянами. Но даже доведение количества этнических россиян до трети жителей республики не решило проблему – коренные якуты не пускают их к участию в местных властях. О правах русскоязычного населения здесь вообще речь не идет, россиян в Якутии любят разве что бить, в магазинах русский язык делают вид, что не понимают. Среди себя исповедуя лозунг «достаточно кормить Москву» — Якутия живет с Москвой в зыбком мире – получая из федерального бюджета дотации, больше Чечни и Крыма. Пока из Москвы поступают деньги, Якутск развивает собственные экономические проекты. Которые в большинстве своем настроены не на очень далекий отсюда Запад, а на близкие — Китай и Японию. Но санкции действуют все сильнее, и в федеральном бюджете сейчас засуха.

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И последний удар по «единой России» носит научное название панфиноугризм. Речь о том, что весь этот гигантский северный участок Российской Федерации – республики Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Ханты-Мансийский автономный округ – это вовсе не «русский мир», а скорее языческая территория, где российская православная церковь до сих пор ведет настоящую войну с местными культами природы, которым тысячи лет. И обострение противоречий из-за окончания денег может направить эти народы, вместе с землями, подальше от российского военного корабля — в сторону этнически родного Хельсинки.

Но главное, что может привести к распаду России в ближайшие 5-10 лет — политика самого Кремля, который с началом полномасштабного вторжения в Украину чуть ли не ежедневно из-за собственных спикеров повторяет мантру о «праве на самоопределение народов». Но если на псевдореферендумах в так называемых "ДНР" и "ЛНР", как и на референдуме в Крыму, люди якобы высказались за вхождение в состав России. Так другие народы России могут упомянуть и о своем праве – оттуда выйти.

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