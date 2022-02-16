Первая медаль для Украины: серебряный призер Олимпиады поблагодарил украинцев за поддержку

Родители спортсмена поздравили сына по телефону.

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александр Абраменко поблагодарил всех соотечественников за поддержку. Сверхсложный прыжок – и у Украины есть первая олимпийская медаль на этих зимних играх. И вторая – в коллекции самого спортсмена – Александр уже имеет золото из фристайла Олимпиады-2018 в Южной Корее.

Об этом 16 февраля говорится в сюжете ТСН.18:30.

Это уже пятая Олимпиада для Абраменко. На предыдущей, в Южнокорейском Пхенчхане – спортсмен подарил Украине первую олимпийскую награду во фристайле и единственную медаль сборной, но – золотую.

Спортсмен говорит, что в первые минуты не верил в победу.

Родители Александра Абраменко Ирина и Владимир поздравили его по телефону. Они говорят, что никогда не смотрят выступления Александра в прямом эфире, чтобы даже за тысячи километров не передать сыну свое волнение. Всегда – в повторе. Дома именно у родителей хранится флаг Украины, с которым Александр стоял на первой строчке пьедестала в Пхенчхане.

Олимпиада-2022: Александр Абраменко выиграл серебро в лыжной акробатике

"Сашка, мы очень рады, поздравляем тебя. Видишь, когда мы вчера с тобой общались, ты волновался, но собрался и все произошло так, как произошло", — говорят родители украинского серебряного призера Олимпиады в Пекине.

Родители спортсмена также волновались, чтобы их сын не заболел коронавирусом.

На Facebook-странице Национального олимпийского комитета цитируют Александра Абраменко. Он благодарит украинцев за поддержку.

"Очень счастлив. Особенно приятно выбороть для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль!", — говорится в сообщении.

Своим серебром Абраменко также отменил один из предрассудков, что тот кто несет флаг — вне медалей. А именно ему дали честь нести сине-желтый на открытии Олимпиады с фигуристкой Александрой Назаровой. Теперь, говорит олимпийский призер, что нести флаг – на удачу.

Напомним, фристайлист Абраменко завоевал первую медаль Украины на Олимпийских играх-2022.

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