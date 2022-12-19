Первая в истории Украины Нобелевская премия мира уже дома: какие послания привезла лауреатка

Накануне в Киев вернулась лауреатка этого года — Александра Матвийчук. Глава украинской правозащитной группы «Центр гражданских свобод» получила Нобелевскую премию мира за документирование военных преступлений, нарушение прав людей и злоупотребление властью, говорится в ТСН.

Коллеги и друзья Нобелевскую лауреатку Александра Матвийчук поздравляли на темном перроне центрального железнодорожного вокзала. Она сразу достает из кармана золотую медаль с изображением Альфреда Нобеля. "Это для Украины, для того чтобы у нас были новые возможности, которые мы используем, и чтобы перестали погибать люди на оккупированных территориях, и чтобы перестали погибать в тылу", — говорит она.

Нобелевская лауреатка добавляет, что эта премия – прежде всего признание усилий украинского народа, борющегося против попыток сорвать мирное развитие Европы.

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Награду Александра Матвийчук получила 10 декабря в Осло. Нобелевскую премию мира, кроме украинки, вручили и правозащитникам из России и Белоруссии. Александра Матвийчук ранее заявляла, что это не объединение представителей трех народов. Ее получили люди борющиеся против общего зла.

Александра Матвийчук вместе с коллегами и партнерами из других правозащитных организаций зафиксировали более двадцати семи тысяч эпизодов, связанных с военными преступлениями. Огромная и впечатляющая цифра действительно верхушка айсберга, говорит правозащитница. Она с коллегами будет продолжать работать над документированием и создавать новую стратегию комплексного правосудия, один из элементов которой — международный трибунал. “Мы увидим Путина, там достаточно крепкий авторитарный режим Путина, но история убедительно свидетельствует. Что авторитарные режимы падают, а их лидеры, считавшие себя неприкосновенными, оказываются перед правосудием. Нам для этого нужно убедить мир изменить свое видение и посмотреть на все это из-за ситуации на Нюрнбергском процессе, когда нацистских преступников осудили, мы должны убедить, что правосудие не должно ждать, нужно создать международный трибунал уже сейчас”, — заявляет Александра.

О международном трибунале, о новой международной системе мира и безопасности, а также о необходимости для обороны Украины современного оружия госпожа Матвийчук говорила не только во время получения премии. Об этом, говорит, говорила впоследствии и на встречах в Вашингтоне и Европарламенте. “Я имела возможность быть услышана, это впервые, когда из нашего региона голоса правозащитников слышат, мне удалось поднимать вопросы правосудия на высоком уровне. В то же время, я признаюсь, я была в достаточно необычной для себя позиции, потому что, кроме этого, я говорила, что Украине нужно оружие… И я спрашивала глав политических групп Европарламента, которые говорили, что вы боретесь не только за Украину, вы боретесь за всю Европу. Если мы боремся за всю Европу, почему украинская военная Андриана Сусак подрывается на мини в гражданском авто. Если у вас так много бронированной техники на складах. Мы должны увидеть ответ в действиях. Мы ждем действий”, — говорит она.

Центр гражданских свобод, который возглавляет Александр Матвийчук, основан в 2007 году. После вторжения России в Украину еще в 2014 году Центр принимал участие в мобильных мониторинговых группах в Крыму и Донбассе, а также подавал свидетельства о преступлениях против человечности, совершенные на Евромайданк в Международный уголовный суд.

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