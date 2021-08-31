Первая встреча Зеленского и Байдена: почему Украине лучше не шантажировать США

Украинской делегации не стоит предъявлять претензии американской стороне по Будапештскому меморандуму и членстве в НАТО.

Первый визит Владимира Зеленского в США проходит на фоне очень нервной атмосферы в Вашингтоне из-за событий в Афганистане и последствий урагана "Ида". Поэтому американцы ждут больше конструктива с нашей стороны. Очередные претензии вроде "почему Украина до сих пор не в НАТО" или по Будапештскому меморандуму конечно не тот стиль разговора, который бы хотел получить Белый дом.

Об этом ТСН.ua, комментируя первую встречу Владимира Зеленского с Джо Байденом, сказала директор Программы безопасностных студий Совета внешней политики "Украинский призма" Анна Шелест.

Еще в феврале в интервью одному из американских изданий Зеленский задал Байдену риторический вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО? Накануне июльского саммита НАТО в Брюсселе Киев сознательно повысил ставки, требуя от Альянса сказать "да" или "нет" относительно предоставления Украине ПДЧ. Позже руководство фракции "Слуга народа" в Верховной Раде сделало ряд провокационных заявлений относительно ядерного оружия, которым Украина могла бы шантажировать мир, и возможного сближения с Китаем.

Все это бросает тень на атмосферу первой встречи Зеленского с Байденом. По словам Анны Шелест, если мы хотим быть успешными, нужно понимать, какие настроения у партнера, однако не надо складывать все эти вопросы в одну корзину. Например о ПДЧ говорить можно и нужно, главное выбрать правильные акценты.

"О Будапештском меморандуме американцы считают, что давно все сказали о безопасностных заверениях (а не гарантиях, как считают в Украине — Авт.), которые они выполняют. Конечно для них это раздражитель. А вот ПДЧ — здесь интереснее — об этом можно говорить, но ставить не как претензию, не спрашивать, почему мы до сих пор не в НАТО, а с тем, что, посмотрите, как мы сработали в том числе в Афганистане; посмотрите, мы сейчас принимаем новое законодательство по СБУ. То есть, продемонстрировать, что мы сделали шаги, которые доказывают, что мы стоим того, чтобы быть частью НАТО. ПДЧ — это еще не членство, а дополнительный шаг, который поможет больше соответствовать тому, чего ожидают от нас в НАТО", — считает Анна Шелест.

В отношении Китая, по словам эксперта, заявления отдельных депутатов о возможном развороте Украины на Восток выглядят немного нелепо. Никакой безопасностной помощи Китай нам не даст.

"И здесь американцы могут нам сказать: посмотрим, как вы будете против России с Китаем работать. Но говорить, что, например, давайте вместе бороться с киберугрозами и т.д., здесь Украина как раз может продемонстрировать способность быть конструктивным партнером. Если конечно у МИДа или ОПУ разработаны соответствующие предложения. Но Китай здесь может быть не раздражителем, а темой для поиска взаимопонимания и путей сотрудничества", — подчеркивает эксперт.

Что касается России, Байден очень хорошо понимает, кто такой Путин. Вместе с тем действующая американская администрация рассматривает коррупцию, как угрозу национальной безопасности Украины, выдвигая Киеву требования по реформированию и борьбе с олигархами. Чего не скажешь о Путине — саммит с ним в Женеве был безусловным, хотя говорить о демократии или отсутствии коррупции в России просто смешно.

"Во-первых, Вашингтон говорит с Москвой не потому, что это разговор партнеров, а из-за существования определенных угроз. Это разговор, как во время "холодной войны", когда говорили, чтобы не сделать ситуацию хуже. Во-вторых, когда мне говорят, почему Украине выдвигают требования, а кому-то нет, я вспоминаю фразу, которую мне сказал один из иностранных дипломатов: мы хотим, чтобы Украина стала лучше, и мы понимаем, что вы можете это сделать, что вам надо об этом напоминать, а России, что говори, что не говори, там лучше предохранители ставить", — резюмирует Анна Шелест.

Напомним, во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский начал свой двухдневный визит в Соединенные Штаты. Его первая встреча с американским визави Джо Байденом запланирована на среду, 1 сентября.

Новости мира: у Владимира Зеленского назначено 8 встреч в день в США

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку