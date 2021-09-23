Первое блюдо с "сюрпризом": в Борисполе в офис привезли суп, в котором плавала пожеванная жвачка (видео)

Первое блюдо с "сюрпризом": в Борисполе в офис привезли суп, в котором плавала пожеванная жвачка (видео)

Сейчас в заведении питания проверяют этот факт.

В Борисполе Киевской области сотрудники одной из компаний, которые заказали из заведения суп, обнаружили в первом блюде потрясающую "находку" — пожеванную жвачку.

Об этом сотрудница компании эксклюзивно рассказала ТСН.ua, а также поделилась видео.

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Оказалось, что в Борисполе сотрудникам привезли в офис суп, в котором нашли пожеванную жвачку. Также есть видео, на котором видно, как среди картофеля и брокколи плавает жвачка.

В компании обратились в учреждение, где все обвинения отрицают. Там уверяют, что такого быть не может и у них на работе никто жвачек не ест. По их словам, сейчас в заведении питания проверяют этот факт и управляющая просматривает камеры видеонаблюдения.

Под Киевом сотрудникам компании привезли суп, в котором нашли пожеванную жвачку

К слову, украинцы не впервые находят подобные "сюрпризы" в еде. Например, в Днепре жительница города обнаружила в мороженом обломок зуба.

А в Херсоне местные жители утверждают, что купили в магазине колбасу "с сюрпризом". Анастасия Тищенко показала соответствующее видео в Сети.

Кроме того, в Харькове покупатели супермаркета увидели мышь, которая бегала по контейнерам с мясными изделиями. Покупатель позвал работника супермаркета и показал ему грызуна. Тот взялся ловить его, вооружившись пакетом. Но мышь оказалась проворнее и убежала.

Ранее жительница Полтавщины приобрела шашлык с "сюрпризом": обломок иглы был внутри мяса.

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