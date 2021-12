Первые итоги саммита Байден-Путин: очередная перезагрузка или разрядка?

Сразу после переговоров законодатели США исключили из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2" и суверенного госдолга России.

Вторые большие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным позади. Стартовали они почти вовремя и продолжались два часа. Первые новости о начале виртуального саммита появились в 17:15 (по Киеву), что на 15 минут позже запланированного. Первые минуты разговора обнародовали российские СМИ. Из видео слышно, как Байден здоровается с Путиным, подняв обе руки вверх, выразив надежду увидеться вживую на саммите G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии в сентябре 2022 года.

Путин хочет встретиться с Байденом уже в январе. По крайней мере, это отчаянно ретранслирует российская пропаганда. Цель ясна – устроить "Ялту-2" – новый раздел мира по сферам влияния. О своих "хотелках" Путин заявил открыто: подписать пакт о новой архитектуре безопасности в Европе, который сформирует безнатовскую буферную зону безопасности вокруг России. А это, по плану Кремля, гарантии невступления Украины в НАТО.

ТСН.ua следил за ходом виртуальных переговоров лидеров США и России, и проанализировал первые итоги второго крупного саммита Байдена и Путина.

Первые заявления сторон

Не нужно недооценивать Путина. Это должны наконец-то понять по ту сторону Атлантики. Уже во второй раз Кремль опробовал проверенную тактику: хочешь устроить саммит с сильнейшим государством мира – стягивай войска к границам Украины. Так было весной, когда Байден первым позвонил Путину, а потом встретился с ним в Женеве (хотя до этого назвал его убийцей), так случилось и сейчас.

История повторяется не только этим. В ходе переговоров Байдена и Путина издание Bloomberg сообщило, что США будут добиваться от Германии согласия на остановку ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину. Звучало довольно обнадеживающе. Но обещать – не значит жениться. То есть, требовать – не значит ввести санкции против российско-немецкого газопровода, которые бы остановили его сертификацию.

На июньский саммит с Путиным в Женеве Байден ехал с большим подарком – согласием на достройку "Северного потока-2". Конечно, все это преподносилось, как прощальный подарок Ангеле Меркель, которая покидает пост канцлера. Не в последнюю очередь это еще и была попытка Вашингтона заручиться поддержкой Берлина в "войне" против Китая. Но сейчас звучат гипотезы, что администрация Байдена, возможно, хочет заручиться такой же поддержкой Москвы, сдав Украину России.

По странному стечению обстоятельств, сразу после окончания продолжавшегося два часа онлайн-саммита Байдена с Путиным, СМИ сообщили, что американские законодатели убрали из оборонного бюджета США на следующий год санкции против "Северного потока-2", запрет на приобретение американцами российских суверенных долговых обязательств и персональные санкции против 35 россиян

Также интересно, что первые видео и фото встречи опубликована именно российская сторона. Американцы же ничего не обнародовали вплоть до окончания переговоров. Фотографии свидетельствуют, что переговоры лидеров США и РФ проходили один на один. Даже переводчики были в отдельной комнате, по крайней мере, с российской стороны. В кабинете Байдена, судя по фото, которое обнародовала американская сторона, был госсекретарь Энтони Блинкен и другие чиновники.

Первым свою версию разговора опубликовал именно Белый дом. В пресс-релизе говорится, что Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников по поводу эскалации вооруженных сил России, которые "окружают Украину", и "четко дал понять, что США и союзники будут отвечать сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации".

Также во время разговора с российским лидером президент США подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призывал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Оба президента дали поручение своим командам продолжить диалог по поводу ситуации вокруг Украины. Как отметили в Белом доме, США сделают это в тесной координации с союзниками и партнерами.

Идет ли речь о присоединении США к нормандскому формату, или возобновлении переговорного трека по линии замгоссекретаря Госдепа Виктории Нуланд с заместителем главы российской Администрации президента Дмитрием Козаком (такая площадка у Нуланд уже была с Владиславом Сурковым – архитектором оккупации Крыма и дальнейшей интервенции на Донбасс), пока неизвестно.

Но, что можно сказать наверняка, так это то, что Путин будет настаивать на личной встрече с Байденом в начале следующего года, сразу после большого саммита демократий, который состоится по инициативе президента США 9-10 декабря. Туда, напомним, Путина не пригласили, но пригласили Владимира Зеленского.

Почему Путин будет добиваться личной встречи с Байденом так быстро?

Во-первых, он не очень доверяет такого рода видео-разговорам с мировыми лидерами, как-то прошлый саммит с Байденом. По слухам, у Путина даже нет личного мобильного телефона.

он не очень доверяет такого рода видео-разговорам с мировыми лидерами, как-то прошлый саммит с Байденом. По слухам, у Путина даже нет личного мобильного телефона. Во-вторых, он уже готовится к очередному переизбранию в 2024 году. В этом есть определенный символизм. Ведь, напомним, именно в 2014 году он оккупировал Крым и прибег к военной интервенции на Донбасс. Неужели он не захочет закрепить свои "успехи" 10 лет спустя?

Но, очень может быть, что и самому Байдену это может быть выгодно? В ноябре ведущие американские медиа запестрели сообщениями, что рейтинг одобрения работы главы Белого дома упал ниже 40%. Это серьезное падение на фоне критики после неудачного выхода США из Афганистана и экономического падения. К тому же, до сих пор в Конгрессе и Сенате не утихает критика по поводу ошибочного решения администрации Байдена дать России достроить "Северный поток-2". Поэтому, может быть, за счет Украины это своего рода попытка реабилитироваться?

Через два часа после онлайн-переговоров свою версию разговора обнародовал и Кремль. Этот пресс-релиз оказался длиннее сообщения Белого дома, где шла речь о союзничестве двух стран в годы Второй мировой, мол, оно должно быть примером для налаживания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях.

Москва отметила: разговор носил откровенный и деловой характер. Но подчеркнула, что Байден акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижения российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации ситуации.

Нагнетание ситуации

Буквально за несколько минут до начала онлайн-переговоров телеканал CNN со ссылкой на полдюжины источников сообщил, что администрация Байдена изучает варианты потенциальной эвакуации американских граждан из Украины, если Россия пойдет на широкомасштабное вторжение. Планированием занимается Пентагон.

В то же время телеканал сообщил, что в понедельник на очень "омраченном" брифинге заместительницы госсекретаря Виктории Нуланд для сенаторов, очертив разработанный пакет "ядерных санкций" против России в случае ее вторжения в Украину, она фактически признала, что США достаточно ограничены в вариантах сдерживания Кремля.

"До сих пор неясно, принял ли Путин решение о вторжении в Украину. Но он собрал достаточно сил, техники и боеприпасов вблизи границ Украины, чтобы перейти к наступлению в кратчайшие сроки", — отмечает CNN.

Почему появилась подобная публикация телеканала? В этой же статье журналисты отмечают, что администрацию США сильно критиковали за неудачную эвакуацию своих военных, дипломатов и граждан из Афганистана, поэтому они не хотят повторить ту же ошибку. Но разве можно сравнивать Афганистан с Украиной? Возможно, такая аналогия у американских журналистов возникла после заявления члена комитета по иностранным делам, сенатора-демократа Криса Мерфи, сказавшего, что "Украина для России может стать новым Афганистаном"?

За последние почти два месяца американская пресса повышала градус информационного напряжения, сообщая о подозрительном скоплении российских войск возле украинских границ. ТСН.ua писал, что Киев к такой истерии в американских СМИ относился подозрительно. Но впоследствии включился в медийное противостояние, неожиданно назвав даты предполагаемого нападения россиян – конец января – начало февраля. А министр обороны Алексей Резников на днях даже заявил, что в случае широкомасштабного вторжения России будет "кровавая резня".

За несколько дней до онлайн-встречи Байдена с Путиным The Times написала, что глава Белого дома должен играть с хозяином Кремля в покер: Путин, как "дон мафия", сначала создает проблему, а затем предлагает за определенную цену ее решить, поэтому Соединенным Штатам нужно идти в контрнаступление.

The New York Times сообщала, что за счет Украины Путин стремится исправить "историческую несправедливость – пораженную психику россиян после распада СССР". Но не все американские авторы были так лояльны к украинцам. Издание The Boston Globe в статье "Лучший сценарий развития событий в Украине" отмечало, что США следует выступать за военный нейтралитет Украины, а не поддерживать ее членство в НАТО.

Мол, Украина может стать "славянской версией Австрии или Финляндии". Это уже не первая попытка навязать Украине так называемую финляндизацию. Именно это уже давно отчаянно пропагандирует Москва. И, по странному стечению обстоятельств, об этом буквально накануне онлайн-саммита Байдена с Путиным высказался глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Но нейтралитет не остановит войну. Стоит напомнить, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала военную интервенцию на Донбассе, Украина была внеблоковой.

Очень странно со стороны бывшего замминистра иностранных дел Германии слышать о финляндизации Украины. Ведь Путин продолжает утверждать, что Запад обманул Россию, якобы пренебрегнув устным обещанием не расширять НАТО на Восток в обмен на объединение Германии в 1990 году. Поэтому через 30 лет Путин хочет передоговориться с Западом, устроив "Ялту-2". И кто, как ни немцы, должны возразить Москве.