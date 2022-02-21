Первые признаки стабилизации ситуации: в Минздраве заявляют об уменьшении количества COVID-шпитализаций

Недельное количество госпитализаций снижается в 21 из 25 регионов.

В Украине вторую неделю подряд уменьшается количество госпитализаций инфицированных коронавирусом: наблюдаются первые признаки стабилизации ситуации с COVID-заболеваемостью.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, за прошедшую неделю количество случаев заражения уменьшилось на 19% (на 43 616 случаев). Сейчас составляет 191640.

"Прошлая неделя была первой из последних шести, когда количество выписанных из больниц пациентов больше, чем количество госпитализированных. За прошедшую неделю выписано на четыре тысячи человек больше, чем госпитализировано", — заявил глава Минздрава.

Ляшко сообщил, что недельное количество госпитализаций снижается в 21 из 25 регионов Украины. В Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях ситуация остается контролируемой.

Загруженность коек с кислородом также снизилась на 5,4%. В настоящее время она составляет 35%. Стало в медучреждениях и меньше детей из COVID-19. Загружаемость составляет 31%.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 21 февраля из-за ситуации с коронавирусом пять областей находятся в "красной" зоне карантина, три из которых могут ослабить ограничения. "Красная" зона действует в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях.

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