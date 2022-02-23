Первые санкции против России: путинские олигархи продолжают "худеть", как и российская экономика

Плакала "дача" Соловьева возле живописного итальянского озера Комо, как и шопинг в Милане приближенных к Путину чиновников.

Похоже, мир понемногу просыпается, начиная понимать, что Владимир Путин и вся его кремлевская верхушка сошла с ума. Кроме того, что Путин фактически провозгласил себя новым царем Российской империи образца до 1917 года, он еще и заявил, что Россия может использовать силу во имя добра, пока российские федеральные каналы показывают карту Украины, которая поделена на части якобы "подаренные" нам разными русскими диктаторами.

Путин изо всех сил добивается отмены статуса России как проигравшей Холодную войну страны. Более того, как уже писал ТСН.ua, американские дипломаты прямо говорят: Москва замахнулась не только на украинские земли, но и на Финляндию, Грузию, Молдову, страны Балтии, части Польши и Турции.

Часовая речь Путина в понедельник, 21 февраля, когда после прочтения исторической лекции он признал "ДНР"/"ЛНР", заставила многих протрезветь. После нее премьер Нидерландов Марк Рютте назвал Путина безумным, а Елисейский дворец – параноидальным. И это безумие России дорого обходится. Фондовые рынки упали, крупнейшие российские компании типа "Газпром", "Сбербанк" и других потеряли от 10% до 20% и более. Рубль тоже лихорадит. И за все эти безумства сумасшедшего российского диктатора заплатят рядовые россияне из своего кармана.

По данным Bloomberg, из-за военной авантюры Путина против Украины с начала 2022 года 23 российских олигарха "похудели" на $32 млрд. Член совета директоров "Сибура" и "Новатека" Геннадий Тимченко, состояние которого оценивается в $25,6 млрд, обеднел больше остальных российских олигархов. И это еще не предел.

Во вторник, 22 февраля, США, Евросоюз и Великобритания синхронно объявили о первом раунде санкций против России за признание "ДНР"/"ЛНР". Позже к ним присоединились Австралия, Япония и Канада. Западные демократии ударили персональными санкциями по Геннадию Тимченко и братьям Ротенбергам (компании которых, напомним, участвовали в незаконном строительстве Крымского моста). А это значит, что их состояние на Западе будет заморожено, а въезд в ЕС, США, Великобританию и другие страны им запрещен.

ТСН.ua

Под персональные санкции Евросоюза попал 351 депутат Госдумы, причастные к признанию "ДНР"/"ЛНР". Также в санкционных списках вице-спикер Думы Петр Толстой. Что интересно, он также является членом российской делегации в ПАСЕ. Нет, на сессии Ассамблеи въезд им не запретят. Но каждый раз их поездки в Евросоюз должны иметь строгую цель. Отклонение от нее, то есть, если вместо сессии ПАСЕ российский депутат поедет на шопинг в Милан, и его поймают, то миграционные органы должны выдворить нарушителя и больше не выдать целевую визу.

"Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг", — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Хотя Литва, например, вообще призывает исключить Россию из ПАСЕ, а Латвия – прекратить выдавать россиянам визы. В то же время Германия, чего от нее почти никто не ожидал, приостановила сертификацию скандального "Северного потока-2".

Также под персональные санкции ЕС попала пресс-секретарь МИДа РФ Мария Захарова, и известные российские пропагандисты – главред Russia Today Маргарита Симонян и телеведущий Владимир Соловьев. Последний, по многочисленным публикациям в СМИ, имеет две виллы в Италии на берегу живописного озера Комо. Теперь обо всем этом можно забыть. Кстати, неплохо было бы и Франции присоединиться к таким санкциям, ведь на их Лазурном берегу десятки, если не сотни, "дач" состоятельных россиян.

Как Запад будет наказывать Россию экономически? Российское правительство больше не сможет привлекать деньги на Западе под облигации суверенного долга, выпущенные после 1 марта 2022 года. Под ограничения попали ведущие государственные банки, причастные к финансированию армии, военных и других операций в ОРДЛО. Российские Центробанк, Минфин и Фонд национального благосостояния, которым так любит хвастаться Путин, попали в спецсписок Минфина США, на которые будут распространяться специальные ограничения.

ТСН.ua

Украина тоже не стоит в стороне. С сегодняшнего дня мы остановили импорт электроэнергии из Беларуси и рассматриваем возможность разрыва дипломатических отношений с Россией вплоть до введения визового режима. А Верховная Рада в среду, 23 февраля, проголосовала за введение персональных экономических санкций против российских политиков, причастных к признанию "ДНР"/"ЛНР". В санкционном списке 351 человек – это политики и чиновники, которым заблокируют активы, ограничат торговые операции, вывод капиталов из Украины, и выдачу любых лицензий на ведение операций в Украине.