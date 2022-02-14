Первые украинские пациенты получили новое лекарство от коронавируса: кто и кому их назначает

Первые украинские пациенты получили новое лекарство от коронавируса: кто и кому их назначает

"Молнупиравир" — первое зарегистрированное в мире лекарственное средство прямого действия.

Первые украинские пациенты получили препарат "Молнупиравир", которого ждали с самого начала пандемии. Первые зарегистрированные для экстренного использования лекарства предотвращают размножение вируса. Их будут назначать только семейные врачи для пациентов, которые коронавирус переносят тяжело, попадают в стационары и рискуют умереть.

О том, сможет ли новейший препарат повлиять на количество смертей от коронавируса и стать началом конца пандемии – 14 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Молнупиравир" — первое зарегистрированное в мире лекарственное средство прямого действия. Его начинали разрабатывать как препарат для лечения гриппа. Однако во время пандемии коронавируса стало ясно, что препарат можно использовать как оружие против "ковида".

Также читайте Франция и ВОЗ приняли соглашение на 50 миллионов евро для борьбы с коронавирусом: детали

"Благодаря этому препарату прекращается построение новых молекул РНК, то есть вирус перестает размножаться в клетках и таким образом прекращается инфицирование новых клеток", — объясняет врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха.

Таблетки важно назначить в первые 5 дней инфицирования. "Молнупиравир" предназначается именно для групп риска : это больные диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, а также украинцы старше 60 лет.

Этот препарат запрещен к продаже, он не должен появиться в аптеках – единственный источник, где может получить его пациент – это семейный врач и он должен предоставить препарат бесплатно.

Сейчас когда "Омикрон" вытесняет "Дельту" в стационары попадают пациенты именно с сопутствующими болезнями или не вакцинированные. Клинические исследования показали, что "Молнупиравир" вдвое уменьшает риск госпитализации, в то же время в группе, получавшей препарат, не было зарегистрировано ни одной смерти.

Также читайте COVID-19: исследователи указали на неврологические осложнения после перенесенного коронавируса

"Если его (лекарство "Молнупиравир" — Ред.) можно будет применять всем, кому это рекомендовано, прежде всего лицам групп риска, есть надежда, что противовирусные препараты вместе с вакцинацией смогут повлиять на ход пандемии", — отмечает иммунолог Алла Волоха.

Сейчас в Украину завезли 60 тысяч курсов "Молнупиравира". Подписан контракт еще на 300 тысяч курсов с компанией "Мерк" и 300 тысяч курсов противовирусного препарата от компании "Pfizer".

Появление препаратов прямого действия на вирус, вакцинация и более легкое течение коронавируса, все эти факторы могут стать началом конца пандемии – звучат осторожные прогнозы среди медиков. Например, на фоне рекордных цифр инфицированных — в Украине не забиты стационары и уменьшается уровень смертности.

"По предварительной оценке, летальность от коронавирусной болезни снизилась втрое по сравнению с "Дельта"-волной", — отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Новости Украины: первые пациенты получили новое лекарство от коронавируса

Однако пока ряд европейских стран получил возможность взять под контроль коронавирус благодаря высокому уровню вакцинации, Украина еще будет переживать не одну вспышку болезни — говорят эксперты.

"Украина дойдет до этого эндемического состояния, когда вирус есть в обществе подобно гриппу или ОРВИ. Мы к нему привыкаем, но он не несет больших потерь нам всем. До этого состояния нам нужно год-два дойти ", — объясняет соучредитель Центра охраны здоровья Павел Ковтонюк.

А пока – считают эксперты – корректировать вспышки Украина может лишь увеличением количества тестов и более жесткой изоляцией больных и контактных лиц сроком на 5 дней.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним: Ученые Института молекулярной биологии и генетики в Украине разработали пять различных тест-систем для одновременного обнаружения коронавируса, гриппа и других опасных респираторных вирусов.

Читайте также: