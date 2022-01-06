Первые жертвы протестов и более тысячи пострадавших: онлайн-трансляция беспорядков в Казахстане

Первые жертвы протестов и более тысячи пострадавших: онлайн-трансляция беспорядков в Казахстане

Хроника протестов в Казахстане за 5 и 6 января.

Протесты в Казахстане 5 января проходили почти на всей территории страны и продолжаются 6 января — силовики ночью пытались разогнать митингующих, те же отбивались и захватывали админздания. Тем временем президент Казахстана обратился в ОДКБ, куда входит и Россия, о помощи.

Об основных событиях, происходящих сегодня в Казахстане, читайте в материале ТСН.ua.

Обратите внимание! Информация указана по киевскому времени. Разница во времени между Киевом и Нур-Султаном составляет 4 часа.

22:04. Участники акций протеста, которые проходят в Казахстане, покинули международный аэропорт Алматы, который был захвачен и разгромлен в среду, 5 января.

21:52. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления массовых протестов. В состав Организации входит Россия.

20:42. В Казахстане во время массовых протестов погибли 8 полицейских и один солдат Национальной гвардии, сообщает МВД страны. Еще 317 силовиков получили ранения. О жертвах среди митингующих не сообщается.

20:17. Представитель Белого дома Джен Псаки ответили на обвинения РФ о "причастности" США к протестам в Казахстане. Она назвала такие заявления безумными.

19:50. Первый казахский космонавт Токтар Аубакиров призвал страны ОДКБ ввести войска в Казахстан.

скриншот с видео

19:29. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Чрезвычайное состояние он назвал "необходимой мерой". В столице Нур-Султан и Алматы также действует комендантский час.

19:15. Самолет правительства РФ, совершавший полет из России в охваченный протестами Казахстан, по неизвестным причинам решил скрыть свой маршрут.

Скрин: Azamat Maitanov

Об этом сообщил главный редактор независимого новостного сайта Aq Zhayiq Азамат Майтанов. Среди вариантов, куда он мог лететь, Майтанов называет аэропорт в Актау или Алматы, или даже столица Нур-Султан.

18:42. Российские пропагандисты заявили, что "бунт в Казахстане" готовится из Киева.

Пропагандисты пишут, что казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов, с 2010 года живущий во Франции, якобы звонил по телефону с мобильного номера украинского оператора — +38 099… и +38 050. В издании пишут, что Аблязов открыл штаб своей организации в столице Украины и отсюда пытается влиять на протесты в Казахстане.

В свою очередь, Аблязов, призвал демонстрантов "свергнуть режим Назарбаева".

18:37. Европейский Союз призывает власти Казахстана уважать фундаментальное право народа на мирный протест.

"Мы рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу печати и доступ к информации онлайн и офлайн", — подчеркнули в ЕС.

18:34. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым протесты в Казахстане.

Прессслужба президента Казахстана

18:24. В городе Талдыкорган, на фоне массовых протестов митингующие снесли памятник Нурсултану Назарбаеву.

KazTAG

О культе Назарбаева, который сформировался в Казахстане, читайте по ссылке.

18:07. В СМИ появился список городов, где вспыхивают стычки. Худшая ситуация наблюдается в крупнейшем городе Казахстана – Алматы. Всего в списке 16 городов.

Города Казахстана, охваченные митингами/"Настоящее время"

18:01. Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Казахстан пока не обращался в Россию за помощью в подавлении протестов.

В российском МИДе поддержали Пескова и заявили, что внимательно следят за событиями в "братской соседней стране".

17:41. ТСН.ua проанализировал, что на самом деле спровоцировало такие массовые протесты в Казахстане, возможна ли мирная смена власти в стране.

ТСН.ua

Не стоит сравнивать масштабные митинги в Казахстане с протестами в Беларуси, тем более с Революцией Достоинства в Украине.

16:59. В Алматы митингующие захватили аэропорт и разграбили магазин оружия, а также пытались взять штурмом отделение полиции.

Впоследствии стало известно, что активисты захватили и помещение местного Комитета национальной безопасности (аналог украинской СБУ или российской ФСБ).

16:55. Министерство иностранных дел сообщило, что украинцы за помощью к ведомству не обращались. Ведомство советует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января

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