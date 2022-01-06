Первые жертвы протестов и более тысячи пострадавших: онлайн-трансляция беспорядков в Казахстане

Хроника протестов в Казахстане за 5 и 6 января.
Протесты в Казахстане 5 января проходили почти на всей территории страны и продолжаются 6 января — силовики ночью пытались разогнать митингующих, те же отбивались и захватывали админздания. Тем временем президент Казахстана обратился в ОДКБ, куда входит и Россия, о помощи.
Об основных событиях, происходящих сегодня в Казахстане, читайте в материале ТСН.ua.
Обратите внимание! Информация указана по киевскому времени. Разница во времени между Киевом и Нур-Султаном составляет 4 часа.
22:04. Участники акций протеста, которые проходят в Казахстане, покинули международный аэропорт Алматы, который был захвачен и разгромлен в среду, 5 января.
21:52. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления массовых протестов. В состав Организации входит Россия.
20:42. В Казахстане во время массовых протестов погибли 8 полицейских и один солдат Национальной гвардии, сообщает МВД страны. Еще 317 силовиков получили ранения. О жертвах среди митингующих не сообщается.
20:17. Представитель Белого дома Джен Псаки ответили на обвинения РФ о "причастности" США к протестам в Казахстане. Она назвала такие заявления безумными.
19:50. Первый казахский космонавт Токтар Аубакиров призвал страны ОДКБ ввести войска в Казахстан.
19:29. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Чрезвычайное состояние он назвал "необходимой мерой". В столице Нур-Султан и Алматы также действует комендантский час.
19:15. Самолет правительства РФ, совершавший полет из России в охваченный протестами Казахстан, по неизвестным причинам решил скрыть свой маршрут.
Об этом сообщил главный редактор независимого новостного сайта Aq Zhayiq Азамат Майтанов. Среди вариантов, куда он мог лететь, Майтанов называет аэропорт в Актау или Алматы, или даже столица Нур-Султан.
18:42. Российские пропагандисты заявили, что "бунт в Казахстане" готовится из Киева.
Пропагандисты пишут, что казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов, с 2010 года живущий во Франции, якобы звонил по телефону с мобильного номера украинского оператора — +38 099… и +38 050. В издании пишут, что Аблязов открыл штаб своей организации в столице Украины и отсюда пытается влиять на протесты в Казахстане.
В свою очередь, Аблязов, призвал демонстрантов "свергнуть режим Назарбаева".
18:37. Европейский Союз призывает власти Казахстана уважать фундаментальное право народа на мирный протест.
"Мы рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу печати и доступ к информации онлайн и офлайн", — подчеркнули в ЕС.
18:34. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым протесты в Казахстане.
18:24. В городе Талдыкорган, на фоне массовых протестов митингующие снесли памятник Нурсултану Назарбаеву.
О культе Назарбаева, который сформировался в Казахстане, читайте по ссылке.
18:07. В СМИ появился список городов, где вспыхивают стычки. Худшая ситуация наблюдается в крупнейшем городе Казахстана – Алматы. Всего в списке 16 городов.
18:01. Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Казахстан пока не обращался в Россию за помощью в подавлении протестов.
В российском МИДе поддержали Пескова и заявили, что внимательно следят за событиями в "братской соседней стране".
17:41. ТСН.ua проанализировал, что на самом деле спровоцировало такие массовые протесты в Казахстане, возможна ли мирная смена власти в стране.
Не стоит сравнивать масштабные митинги в Казахстане с протестами в Беларуси, тем более с Революцией Достоинства в Украине.
16:59. В Алматы митингующие захватили аэропорт и разграбили магазин оружия, а также пытались взять штурмом отделение полиции.
Впоследствии стало известно, что активисты захватили и помещение местного Комитета национальной безопасности (аналог украинской СБУ или российской ФСБ).
16:55. Министерство иностранных дел сообщило, что украинцы за помощью к ведомству не обращались. Ведомство советует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января
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