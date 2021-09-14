Первым космическим туристам, которые должны отправиться на орбиту уже завтра, астронавты дали наставления

За пределами Земли особый подход даже к питанию.

Уже завтра в космос должна отправиться первая гражданская миссия от компании Илона Маска SpaceX. В ее составе — предприниматель, помощница врача, ветеран Военно-воздушных сил США и преподаватель. Они проведут на орбите от двух до четырех дней. Опытные астронавты дали советы космическим туристам, как есть и мыть ли голову на орбите.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Нелегкие испытания начнутся с первых минут полета — предостерегает американец Марк Ванде Хэй. Он на Международной космической станции впервые, и вспоминает — какое оно, ощущение полета. «Большинство из нас почувствовали, как это — кататься на американских горках. Когда они на высокой скорости преодолевают неравность, и вы подлетаете на сиденье. Это то, как все чувствовалось мне. Только длилось это часами», — рассказывает мужчина.

На орбите первая гражданская миссия от компании SpaceX проведет от двух до четырех суток. А значит, бытовых дел космическим туристам не избежать. Меган Макартур в космосе во второй раз, поэтому устраивает демонстрацию — как правильно мыть голову. «Я собираюсь нанести немного шампуня, который не требует смывания. Разотрите его, как вы это делаете на Земле. И расчешите», — советует астронавт NASA.

За пределами Земли особый подход даже к питанию. «Если вы едите слишком быстро, и часть жидкости вылетит из пищевых пакетов, то она разлетится повсюду. Она попадет на ваших товарищей по команде. Вы обнаружите ее через неделю, в воздуховоде или в других местах. Каждая мелочь, которую вы воспринимаете как должное на Земле, когда ваши вещи остаются на месте — несколько сложнее в космосе», — добавляет Меган.

Команда, которая уже завтра отправится в космос, прошла подготовку по учебной программе NASA. Поэтому обо всех сложностях полета знает заранее. Управлять кораблем ей не позволят — однако, четверо гражданских на орбите проведут ряд медицинских экспериментов с приложением для здоровья, который можно будет использовать как на Земле, так и будущим космическим туристам. А их уже скоро — может стать больше.

Например, компания «Вирджин» бизнесмена Ричарда Брэнсона планирует запустить сервис для туристов уже в следующем году. Только здесь приобрели билеты по 250 000 долларов — шесть сотен человек. Марк Ванде Хэй говорит, полет того стоит.

«Надеюсь, что люди, которые потратили деньги на полет в космос, будут счастливы и вернутся с опытом, которым смогут поделиться с остальным миром — чтобы лучше понять наше существование на этой прекрасной планете», — утверждает астронавт.

Если погода позволит, корабль SpaceX с первой гражданской миссией стартует уже завтра.

Новости мира: гражданская миссия от компании "SpaceX" отправится на орбиту - что ждет туристов

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