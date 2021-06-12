Первыми не стреляем: бойцам не позволили ликвидировать вражеских снайперов

В Зайцево не оставалось ни одного уцелевшего дома.

Стало известно имя погибшего накануне военного. Это Владимир Белов из Мукачево. Во время обстрела неподалеку Водяного в Донецкой области он получил осколочное ранение, несовместимо с жизнью. Владимиру было 37 лет, он был бойцом 128-й Отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Между тем на Востоке вражеские войска и в дальнейшем нарушают режим прекращения огня.

Об этом говорится 12 июня во сюжете ТСН.19:30.

Это — улица в окрестностях поселка Зайцево. Здесь осталось ни одного уцелевшего дома. От зданий осталось разве по несколько стен. Неспокойно здесь до сих пор. Потому что совсем близко боевики устроили свои позиции.

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Фронт — за крайним домом. Расстояние между позициями наших армейцев и боевиками — минимальное. Буквально слышать, что говорят по ту сторону.

"Слышим, как они общаются между собой. Как называют свое вооружение. Конечно это не ополченцы, а российские мотострелковые подразделения", — говорят бойцы.

Ребята говорят, противник у них подлый. В прошлом году неподалеку расстреляли нашу группу эвакуации. В белых шлемах медики пытались забрать погибшего. Но несмотря на договоренности, по группе открыли огонь. С тех пор обстрелов меньше. Но держать оборону — не легче.

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Видно как с той стороны работают снайперы. Об этом бойцы доложили командирам, но обезвредить цель там не разрешили. Первый не стреляем, такие сейчас правила войны.

Инженерные работы террористы проводят уже несколько дней. Работают бензопилы, курсируют грузовики.

Но бойцы не теряют оптимизма. Над головами развевается сине-желтый флаг. А в перерыве между выстрелами звучит гимн Украины.

Ранее ветеран АТО рассказал, как его захватили в плен боевики. Боец отметил, что в течение 1,5 лет ежедневно боевики подвергали его пыткам. Военный считает, что его "сдали свои".

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