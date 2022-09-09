Первыми с Елизаветой II будут прощаться в Шотландии: тело королевы везут в Эдинбург

У шотландцев будет возможность проститься с королевой Елизаветой еще до того, как ее тело отвезут в столицу.

В Эдинбурге, замок Холируд должен стать первой остановкой королевы посмертно, а затем в Эдинбургском соборе, где британцы и все желающие, пожалуй, смогут почтить память ее величества. Конкретного времени никто не называет, говорится в ТСН.

Все эти замки и соборы уже закрыты, как дорога в центре Эдинбурга. Отсюда, как пишет британская пресса, королеву доставят королевским поездом в Лондон. Вокзал закрыли со вчерашней ночи.

В Лондоне, сразу после известия о монаршей смерти, возле Букингемского дворца начали собираться люди.

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Также британцы благодарят королеву в соцсетях, что для своих последних месяцев жизни она выбрала именно Шотландию. Потому что после Брекзита отношения с этой частью Британии испортились, и шотландцы даже хотели провести референдум, отделиться от Британии и присоединиться к Евросоюзу. Своим поступком люди считают, что она напоследок их объединила.

Королева Британии не ходила в школу, водила во время Второго мирового грузовика и стала первым в мире главой государства, который смог открыть Олимпийские игры в двух странах.

Она возглавляла Соединенное Королевство дольше всех британских монархов, а ее правление по продолжительности — было вторым в истории. Сейчас свои соболезнования королевской семье и народу Британии выражают по всему миру.

Елизавета ІІ называли клеем, который держит государство вместе. 85 процентов населения никогда и не знали другого монарха. О королеве говорили прежде всего как о человеке, для которого долг был превыше всего. Она не должна была оказаться на троне, ведь ее линия не унаследовала престол. Все изменил дядя Елизаветы, отрекшийся в пользу ее отца. Со смертью папы трон перешел к ней.

Большинство 69 лет правления британскую королеву поддерживал любимый муж. Биографы говорят, она влюбилась в Филиппа еще в 13 лет, а он ответил на ее чувства всего за несколько лет. Против этого брака было немало влиятельных британцев – все из-за связей родственников Филиппа с нацистской Германией. Впрочем, Елизавете хватило силы настоять на браке, который в конце концов длился дольше всех среди британских монархов — принес четырех детей, восьмерых внуков и 12 правнуков.

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Хотя таблоиды поговаривали и об изменах Филиппа, и о неурядицах супружеской жизни, он верно оставался рядом до последнего. И помог Елизавете II пережить немало — скандальные разводы их детей, гибель принцессы Дианы, пристальное и кое-где чрезмерное внимание прессы к личной жизни монаршей семьи, которую королева предпочла бы оставить частным, и один из последних скандалов — отречение внуком, принцем Гарри, принцем Гарри обвинение в расизме в адрес семьи и переезд с супругой Меган Маркл в Америку.

Впрочем, самым большим ударом для монархини стала смерть ее возлюбленного – принц Филипп умер в прошлом году. Так что платиновый юбилей — 70 лет правления — Елизавета II встретила в этом году без него. Но, несмотря на заявления скептиков, не отказалась от обязанностей, во время пусть и редких мероприятий оставалась любезной с подданными и много улыбалась.

Не осталась Елизавета ІІ и в стороне от войны в Украине. Политических заявлений она предпочитала избегать, но сделала щедрое благотворительное пожертвование. А своим желто-голубым нарядом и заказом в Букингемский дворец цветов в таких же цветах ясно выразила поддержку нашему государству.

Своей главной ролью Елизавета II считала роль символа нации. Она приняла присягу 15 премьеров, серьезно относилась к своему праву быть информированной о делах в государстве и давать советы, но не пренебрегла конституционным отделением монархии от управления страной. За 70 лет ее правления мир изменился до неузнаваемости — а Елизавета II за это время смогла стать для Британии якорем, державшим страну.

Не пренебрегала сняться в короткометражке до открытия Олимпийских игр – их, кстати, открывала дважды, в Британии и Канаде – первой из глав государств мира.

Неожиданно поздравить со свадьбой молодоженов во время визита в Манчестер, порулить авто на пригородной дороге или просто пошутить с подданными. А вместо образа одного монарха оставила Британии новое, более широкое понятие – королевская семья, которую ее дети и внуки продолжают развивать и делать престол ближе к людям.

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