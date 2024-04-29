Первыми встретили врага: как на линии фронта воюют украинские пограничники (видео)

Украинские пограничники первыми встречали врага. И теперь воюют на фронте так же, как и Вооруженные силы.

Теперь это солдаты в окопах, артиллеристы и аэроразведчики. Все они в подразделениях Гвардии наступления "Сталевий кордон". Боронят Авдеевское, Бахмутское и Купянское направление. И прошли жесткие бои в самых горячих точках фронта. Уже завтра, 30 апреля Украина будет отмечать их профессиональный праздник - День пограничника.

Как они защищают участок фронта на границе с Луганщиной - расскажет специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко

Зенитчик Иван с побратимами на Купянском направлении лишь две недели, но уже понял - небо здесь изрядно живет из-за постоянных атак дронов. Зенитку здесь используют как мобильную группу прикрытия для нашей пехоты, от ударных дронов и разведчиков.

Иван

"Свитло" - командир Луганского пограничного отряда. Не дать врагу рассмотреть технику на наших позициях задача и этих зенитчиков также. За скорость подлета на огневую ЗУшки отвечает Леонид. Он с начала полномасштабной войны успел повоевать в Соледаре и под Северском, как стрелок.

"Враг не знал, что мы там были. И это было приятно для нас, потому что впечатление мы наносили очень существенное", - говорит Леонид Шевцов, военнослужащий Пограничного отряда.

Техника на линии фронта

Леонид с побратимами - бойцы Луганского пограничного отряда, который с недавних пор в бригаде гвардии наступления - "Помста".

На линии фронта они воюют так же, как и армейцы. То, что дежурство на границе сменит на окоп на передовой Леонид понял еще в 2014-м. Он был одним из первых пограничников, которые получили ранения из-за российской агрессии.

Командир отряда с псевдонимом "Свет" был последним из наших пограничников, которые выходили еще из украинского Луганска.

"2014 год, когда начались эти недовольства властью на территории Донецкой и Луганской. Эти блокпосты с этими ленточками. Люди не понимали, что они делают, я так считаю", - говорит "Свитло".

"Свет"

Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига, расположенным в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонщины.

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