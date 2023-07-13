Первый этап контрнаступления ВСУ: маховик уверенно раскручивается

Сейчас начался третий этап войны – контрнаступление украинских военных сил. Он находится на первом этапе.

Вооруженным силам Украины удалось вернуть под контроль значительную часть оккупированных территорий Украины.

По оценкам Министерства обороны Британии, Силам обороны Украины удалось вернуть под контроль значительную часть оккупированных территорий Украины, причем называется конкретная цифра – 300 кв. км.

Следует заметить, что освобожденная территория значительно больше, чем территории, захваченные российскими оккупантами во время так называемого зимне-весеннего наступления. То есть речь идет о фактической констатации факта успешного продвижения Вооруженных сил Украины во время контрнаступления.

Сейчас следует говорить об изменении тактики военного противостояния. Речь идет о том, что начался третий этап войны. Первые два – это пассивная оборона, которую мы наблюдали в феврале и марте, затем активная оборона, и сейчас мы говорим о переходе к контрнаступлению.

В то же время следует признать: кафиры за время своего пребывания выстроили на захваченных территориях глубоко эшелонированную систему инженерных ограждений, которая состоит из нескольких полос препятствий протяженностью от 10 до 40 км каждая. Первая линия обороны состоит из сети взводных опорных пунктов. Вторая линия насыщена заграждениями типа "зубов дракона". А главное – минными полями. Третья линия обороны противника – это фундаментально подготовленные позиции, которые "закатаны" в бетон: ДОТы и другие инженерно-фортификационные сооружения.

Фронт - на связи: контрнаступление ВСУ продолжается: украинцы выбивают оккупантов!

При этом следует отметить активное использование оккупантами авиации. Это делается для того, чтобы умерить темпы продвижения украинских войск и поддержать темп огневого вала противника. Именно эти факторы оказывают значительное влияние на темпы продвижения нашей техники.

Учитывая, что сейчас происходит на линии столкновения, это первый этап наступления. ВСУ фактически работает тактическими ротными группами по нескольким направлениям, без введения тактических и оперативных резервов.

Речь идет о том, что ВСУ, в отличие от россиян, используют тактику НАТО — "тактику лягушачьих скачков", которая себя прекрасно показала на Харьковщине и на правом берегу Днепра. Сначала мощными ракетными ударами ВСУ уничтожили тыловую логистику окупантов, обескровили их контингент на линии боевого столкновения и лишь затем шаг за шагом перешли к непосредственно деоккупации определенной территории – населенного пункта или района. Такая тактика позволяет избежать многочисленных жертв среди личного состава сил обороны Украины. В свою очередь, тактика россиян заключается в так называемых "мясных штурмах", не считаясь с огромными потерями среди личного состава.

В то же время, стоит обратить внимание на то, что во время контрнаступления украинским Силам обороны придется ликвидировать множество минных заграждений разного типа.

По информации британской разведки, Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление бронетанковых контрнаступательных операций украинских Сил обороны на юге, активно используя противотанковые мины.

Причем, на некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что российские оккупационные войска использовали гораздо больше мин, чем это предусмотрено военной доктриной РФ. Поэтому главная роль в преодолении минных полей противника будет уделяться выстроенной системе работы разнообразной инженерной техники, а именно машинам разминирования. Именно инженерная техника будет играть основную роль в дальнейшем контрнаступлении ВСУ.

Для наращивания способностей Сил обороны Украины в преодолении минно-взрывных заграждений противника есть соответствующие договоренности со странами-партнерами о продолжении поставок необходимого количества инженерной техники: установок и зарядов разминирования, танковых мостовых составителей, техники для проработки проходов во взрывных и невзрывных заграждениях.

Украинские военные уже овладели норвежскими инженерными машинами NM189 Ingeniørpanservogn. NM189 базируется на шасси немецкого танка Leopard 1 и оснащен крановой стрелой, отвалом и тросовыми лебедками для выполнения задач по подготовке оборонительных позиций, расчистке путей и созданию проходов в инженерных заграждениях противника.

Норвежские инженерные машины NM189 Ingeniørpanservogn. ФОТО: Минобороны Норвегии

Кроме того, США передали Украине инженерные машины M1132. M1132 оснащены минными тралами LWMR (Light Weight Mine Roller). Они предназначены для разминирования оборонительных рубежей во время наступательных действий. Пентагон объявил, что предоставит Украине 90 бронированных машин Stryker с 20 минными катками.

США передали Украине инженерные машины M1132 / Фото: Википедия

Накануне Франция заявила, что предоставит Украине дополнительное инженерное оборудование для разминирования. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

В то же время отмечу, что под вопросом возможность проведения масштабных наступательных операций ВСУ и освобождения оккупированных территорий – из-за отсутствия достаточного количества систем ПВО и ПРО, которые прикрывали бы наши войска на марше.

Сейчас у России есть значительное преимущество в авиации. Речь идет о преимуществе не только количественного, но и качественного. Украинские МиГ-29 — фронтовые истребители, легче многоцелевых Су-27. У них меньше узлов подвески ракет, более простая авионика и система управления огнем. Кроме того, Россия использует в войне с Украиной истребители Су-35 и Су-30СМ. Это новые версии Су-27, имеющие значительно лучшие характеристики.

Без технологических самолетов, которые сегодня находятся в странах НАТО, особого широкого спектра вооружений, имеющих такие самолеты, как F-15, F-16, будет очень тяжело.

Преимуществами F-16 над российскими Су являются, в частности, его размер, авиационное вооружение, а также более развитая радиолокационная система, благодаря которой F-16 сможет "видеть" российские Су на большей дальности, чем они его. Следовательно, в применении оружия на больших и средних дальностях преимущество также принадлежит F-16. У этих самолетов неизменная концепция – доминирование над врагом по точности и расстоянию поражения. Они должны уничтожать противника на расстояниях тогда, когда он их еще не замечает и они должны уничтожать почти с первого выстрела, чтобы враг, когда по нему стреляют, не произвел ответный выстрел.

Стоит отметить, что передача украинским Вооруженным силам F-16 затягивалась не из-за технических вопросов – обучения экипажей, техников, инфраструктуры – а исключительно по политическим причинам и активной работе российских спецслужб, которые на всех фронтах пытаются торпедировать военное сотрудничество США и других западных государств с Украиной. .

Многофункциональный легкий истребитель F-16, разработанный для воздушных сил США / Фото: Associated Press

Посмотрим, что происходит за этот месяц, какие тезисы вбрасывались в западные СМИ .

Первый тезис: экс-чиновники США встречались с представителями Российской Федерации. Велись разговоры о возможности мирных переговоров.

экс-чиновники США встречались с представителями Российской Федерации. Велись разговоры о возможности мирных переговоров. Второй тезис: украинское контрнаступление затормозилось. Соответственно нужно искать пути возможного переговорного процесса.

украинское контрнаступление затормозилось. Соответственно нужно искать пути возможного переговорного процесса. Третий тезис: "мы вам дали все, что вы просили, но, к сожалению". То есть создаются предпосылки, формируется общественное мнение. Контрнаступление захлебнулось. Соответственно, украинская сторона должна согласиться на предложения Российской Федерации по так называемым мирным переговорам. И никого не интересует, что, собственно, требования российской стороны – это территориальные уступки со стороны нашей страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post вынужден был публично объяснить западным партнерам, что контрнаступление не прекратилось. Кроме того, он подчеркнул, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали.

Таким образом, блокирование передачи Украине F-16 носило исключительно политический характер. В то же время предоставление Украине F-16 позволит кардинально изменить ситуацию в войне.

Надо упрекнуть наших западных партнеров, которые в свое время убеждали, что достаточно дать ВСУ средства ПВО, в частности, малого и среднего радиуса действия для того, чтобы состоялся успешный характер контрнаступления. Практика показала, что это было ошибочное видение ситуации и ВСУ стали заложниками предвзятого отношения в моменте предоставления Украине F-16 на момент проведения контрнаступательных операций.

Хотя страны-члены НАТО передали Украине 98% обещанной техники из того перечня, который раньше озвучивал главком ВСУ Валерий Залужный, оружия никогда не бывает много. Украине нужны ствольная артиллерия и РСЗО, способные бить на расстояние более 60 км. Именно такое оружие позволит нам бить по складам из БК, местам скопления людей и тяжелой техники врага, готовя почву для дальнейших наступательных операций.

С момента предоставления Украине Storm Shаdow ее Вооруженные силы изменили свою тактику нанесения ударов по тыловым запасам противника. Теперь акцент переносился на ликвидацию оперативных резервов, находящихся на расстоянии до ста километров и более.

Франко-британская авиационная крылатая ракета дальнего действия Storm Shаdow / Фото: Getty Images

Вместе с тем есть фактор создания противником искусственных техногенных катастроф как элемента военно-политического давления со стороны России. Подобное происходит на Запорожской АЭС и "Крымском титане". Наличие техногенного объекта в зоне театра военных действий используется россиянами как рычаг военно-дипломатического давления на Украину и страны НАТО, чтобы уменьшить или предотвратить контрнаступление на той или иной части фронта.

Подобный сценарий следует рассматривать придирчиво и внимательно. Ситуация на Каховской ГЭС свидетельствует о планах руководства Российской Федерации. Катастрофа на Каховской ГЭС – это элемент целостной картины создания врагом искусственных техногенных катастроф по всем направлениям контрнаступления ВСУ.

Делаю упор на то, что противник в последнее время существенно изменил тактику использования боеприпасов для своих ракетных атак по Украине. Сначала идут массированные атаки беспилотниками, а затем комбинированные, с применением крылатых и баллистических ракет. При этом на "Шахеды" украинское ПВО вынуждено использовать зенитные ракеты, по своей стоимости значительно превышающие цену дронов.

Учитывая, что основу нашей ПВО до сих пор составляют советские системы С-300 и "БукМ1", то работать вынуждены именно ими, хотя и есть определенная нехватка боезапаса. К тому же, враг использует иранские дроны в ночное время, что снижает эффективность использования мобильных групп для их сбивания.

У россиян сейчас идея "фикс" — уничтожить "Patriot" и "NASAMS", которые стали на боевое дежурство. Для врага важно нанести репутационный удар по американским системам ПВО и доказать эффективность своего оружия.

Современная американская система ПВО Patriot, которую Украина имеет на вооружении / Фото: Украинский милитарный портал

Угроза негативных сценаров для Украины охотится в том, что российские оккупационные власти в дальнейшем не откажутся от нанесения массированных комплексных ракетных ударов по территории Украины. Россия нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101 в 3-4 раза, а также усовершенствовала применение ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов. Пока уровень производства ракет больше, чем это было до широкомасштабной войны.

По поводу возможных сценариев развития событий непосредственно на линии боевого столкновения, по информации Генштаба ВСУ, противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Лиманское направление – это самый проблемный участок фронта, даже по сравнению с Запорожским и Авдеевским направлениями. Основная задача кафиров — прорваться в район Лимана. Вторая задача – создание возможностей для оперативного окружения украинской группировки в районе Северска.

Именно с этим связана активизация в последние дни российских окупантов в направлении потенциального удара — украинских Диброва и Торского Донецкой области.

Несмотря на то, что российские войска несут колоссальные потери на Донбассе и "увязли" в тяжелых боях на трех ключевых направлениях (Марьинка, Авдеевка, Бахмут), военно-политическое командование врага не отказывается от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской. областей. Об этом свидетельствуют действия оккупантов под Кременной Луганской области.

По информации местных источников "Правое Дело", на Лиманском направлении, вблизи Кременной в Луганской области, зафиксированы новые подразделения 3-й и 24-й бригад спецназначения, 144 и 3-й МСД и 90-й танковой дивизии ВС РФ. В направлении Белогоровки была зафиксирована передислокация тяжелой бронетехники ОТБ "Август" из состава так называемого "2-го АК ЛНР".

Кроме того, была зафиксирована передислокация в направлении населенного пункта Диброва отдельных подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии (место постоянной дислокации – Иваново).

Также читайте На одном из направлений контрнаступления ВСУ полностью перехватили инициативу и "косят" оккупантов

В планах противника захватить села Макеевка, Невское и выйти на админграницы Луганской области.

При этом российские захватчики давят по всей линии боевого столкновения от Лимана до Купянска за последние несколько дней. Напряженные бои идут на Купянском направлении в Харьковской области. Здесь сосредоточены подразделения 1-й танковой армии и 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России. Задача окупантов — продавить украинскую оборону в направлении Купянска с возможностью выхода на Изюм. То есть, создание Купянско-Изюмской ударной группировки, которая будет нависать над флангами Вооруженных сил Украины, сосредоточенных в Славянске.

Информационная повестка дня, заданная россиянами — это отвлечение оперативных резервов ВСУ от основных направлений контрудара.

Несмотря на все перечисленные факторы, маховик контрнаступления ВСУ раскручивается. Не о каком прекращении или замедленном темпе не говорится. Силами обороны Украины освобождены территории за месяц контрнаступления больше, чем российская оккупационная армия смогла захватить во время зимне-весеннего своего наступления, то есть в течение шести месяцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Украины было "замедлено" укрепленной российской обороной. Он хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили ему начать наступление "намного раньше". Конечная цель Украины, по словам Зеленского, — деоккупация Крыма и только тогда это будет означать, что "война закончилась", а "мир" без Крыма Зеленский не будет считать "победой".

Автор: Д. Снегирев

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.