Первый "Нобель" в истории независимой Украины – лауреаты узнали о ней из новостей

Центр гражданских свобод получил первый "Нобель" в истории независимой Украины, говорится в ТСН.

Вместе с украинцами награду получили белорус-политзаключенный Алесь Беляцкий, основатель правозащитного союза "Вясна" и недавно закрытая в России правозащитная организация "Мемориал".

В этом году лауреаты, заявили в Нобелевском комитете, представляют гражданские общества в своих странах. Они годами "защищали право критиковать власть и защищали фундаментальные права людей, внесли чрезвычайные взносы, чтобы документировать военные преступления российских и пророссийских сил — в частности, в Чечне и Украине".

Украинские правозащитники в комментарии ТСН сообщили, что для них "Нобель" стал неожиданностью.

"Мы не знали и мы этого не ожидали, это было полным сюрпризом, все узнали из новостей. Это дает большой сигнал миру, почему происходит война. Потому что есть две авторитарные страны на сегодняшний день – Россия и Беларусь, напавшие на демократическую страну, и это война против демократии и прав человека. Собственно, если бы у России и Беларуси не было проблем с правами человека, это были демократические страны, то не ожидали бы от них никакой войны", — заявил постоянный эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский.

Напомним, что Нобелевскую премию по медицине получил Сванте Паабо с формулировкой "его открытия по геномам вымерших гоминид и эволюции человека".

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