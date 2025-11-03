Архивные фото с вокзала / © ТСН

4 ноября — профессиональный праздник железнодорожников. Людей, которых с 24 февраля начали называть «железными».

Корреспондент ТСН Валентина Доброта исследовала не только историю зарождения ныне одной из крупнейших на евразийском континенте железных дорог, но и ее роль во время войн.

История железной дороги

Более полутора веков назад первый поезд на территории современной Украины ехал тем же маршрутом, что сейчас «Перемышль -Львов». Вагоны конечно были другими, пассажиры иначе одеты. А на всех станциях маршрута поезд приветствовали сотни людей и музыки. То что для нас сейчас привычное и обыденное, тогда было чем-то невероятным и впечатляющим.

В 1861 году, из Перемышля во Львов первый поезд выехал в 10 утра и поездка длилась 4 с половиной часа. Директор музея Львовской железной дороги говорит, эти 97 с лишним километров от Перемышля до Львова тогда возвели в рекордные сроки — менее чем за год. И это несмотря на народные протесты.

«Им было странно, что как-то машина железная дымит, пыхтит, делает работу и конечно придумали страшилки. Перестанут куры нестись, яиц не будет, коровы перестанут доиться», — говорит Роман Патик.

Пассажиры первой железной дороги — исключительно элита. Простые люди поначалу боялись не понятной для них техники. Да и цены на билеты для них были недосягаемы.

Кассы были разделены на категории и пассажиры разных классов между собой не пересекались. Тогда между вагонами разных категорий была пропасть. Бархатные диваны для первого и разборные деревянные скамейки — для пассажиров третьего класса.

К тому времени, как из Перемышля во Львов отправился первый поезд, Европа уже оценила все преимущества железной дороги прежде всего для экономики. Ведь британская появилась за тридцать лет до этого.

Нефть, соль, древесина — на западной части украинских земель. На юге и центре — зерно и сахар. Млечные перевозки устарели и нуждались в обновлении. Через 4 года после запуска ветки из Европы — построят отрезок «Одесса -Балта». На сооружении — до 30 тысяч человек. Солдаты, крестьяне и арестанты.

История узкоколеек

В труднодоступных из-за географических особенностей местах появляются узкоколейки. Ширина рельсов половина стандарта — семьсот пятьдесят миллиметров. Стоимость железной дороги похожей на игрушечную — значительно ниже и возводить ее легче.

«Узкоколейки были во многих регионах, их было сотни, если не тысячи. Где-то это были только грузовые перевозки, где-то пассажирские в целом это была сеть такая большая по всей стране и обеспечивали в этом регионе и транспортное и грузовое сообщение, а сейчас это основная артерия для пассажирских перевозок», — говорит Олег Заблудовский.

Как войны влияли на железную дорогу

Первая украинская железная дорога была частная. Уже позже — убыточные и стратегические направления передали государству. Во время Первой мировой войны железную дорогу снова развивают. Но уже для военных нужд.

Историк Владимир Сергийчук говорит, что рельсы всегда влияли на ход войн. Скажем, Украинская Народная Республика до определенного времени держалась, в частности, благодаря железнодорожникам. Они блокировали попытки российских большевиков захватить, скажем, Донбасс. Пока революционер Лев Троцкий не отдал приказ убрать с железной дороги всех украинцев, которым россияне не доверяли.

Первая железнодорожная ветка из Украины недаром была проложена из Европы. За полтора века курс не изменился. И замена путей на европейский стандарт должна стать еще одной составляющей нашего не простого пути.

