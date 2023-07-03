Первый шаг к трибуналу над Кремлем: в Гааге заработал новый следственный орган, который будет фиксировать преступления против Украины

В нем будут работать прокуроры из нашего государства, Евросоюза, Соединенных Штатов, а также представители Международного уголовного суда.

В нидерландской Гааге открывается Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины, говорится в ТСН.

В нем будут работать прокуроры из нашего государства, Евросоюза, Соединенных Штатов, а также представители Международного уголовного суда. В общей сложности около 20 прокуроров. Они будут расследовать, собирать и сохранять доказательства будущих судебных процессов — как на уровне отдельных государств, так и на международном. Задача центра подготовить документ — судебный иск, который будет рассматривать впоследствии трибунал — на двух языках — на украинском и английском.

Все это станет основой для выплат репараций и признания российской агрессии на мировом уровне.

“У нас есть огромное количество доказательств, доступных в различных юрисдикциях. И я постоянно говорю, что никогда в истории у нас не было столько доказательств агрессии, сколько имеем сегодня”, — утверждает президент евроюста Владислав Харман.

Также в Гааге заработал реестр ущерба, который Россия нанесла Украине.

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