Первый случай в Украине: 80-летнюю сепаратистку лишили квартиры в Виннице (видео)

Алла Стадницкая призвала Путина прийти и спасти "бандеровскую Украину" и поддерживала лайками враждебные сообщения россиян.

Впервые в Украине за сепаратизм конфисковали квартиру. В Виннице суд отобрал жилье у 80-летней пенсионерки, которая поддерживала Россию и призывала Путина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Поскольку женщина сбежала в Россию, в Виннице ее судили заочно. Кроме конфискации имущества, пенсионерку приговорили к четырем годам лишения свободы.

Алла Стадницкая с дочерью, проживающей в России / Фото: скриншот с видео

Алла Стадницкая поехала к детям, которые живут в РФ, еще до большого вторжения, во время пандемии коронавируса, и домой так и не вернулась.

Следователи выяснили, что 80-летняя учительница из Винницы через российскую социальную сеть "Одноклассники" призывала Путина прийти и спасти "бандеровскую Украину" и поддерживала лайкми завоевательные настроения других россиян, писавших враждебные сообщения об Украине.

Алла Стадницкая десятки лет преподавала физику в украинской школе / Фото: скриншот с видео

Стадницкая десятки лет преподавала физику в украинской школе. Выехав в Россию, она начала поддерживать сообщения, в которых инициаторами российско-украинской войны указывается не Российская Федерация, а президент Украины и проукраински настроенное население.

СБУ в Винницкой области, собрав всю доказательную базу, направила в суд дело против бывшей учительницы. Женщину заочно приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В школе, в которой преподавала Стадницкая, ее уже никто не помнит, но помнят герое, которые учились в этой школе, и положили свои жизни, защищая Украину от российских захватчиков.

Конфискованную квартиру винничане предлагают отдать кому-то из ветеранов войны, которые нуждаются в жилье.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "❗️ Первый случай в Украине! 80-летнюю сепаратистку лишили квартиры в Виннице".

Напомним, главреду сепаратистского телеканала сообщили о подозрении из-за распространения антиукраинской пропаганды.

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