Первый удар байрактара: действительно ли было украинское наступление в "серой зоне" Донбасса

Первый удар байрактара: действительно ли было украинское наступление в "серой зоне" Донбасса

Это впервые в зоне ООС украинские военные ювелирно использовали оружие будущего турецкий беспилотник Bayraktar, что вызвало истерику российских пропагандистов.

Российские пропагандисты еще в начале недели начали обвинять Украину в дестабилизации на Донбассе. Кремль кричит о наступлении ВСУ, настраивает против Украины своих симпатиков на Западе и отказывается от турецких мандаринов.

Так что так испугало оккупантов? Что сделали украинские военные в "серой зоне"? И почему впервые в нашей истории пришлось нанести удар по вражеским укреплениям легендарным байрактаром?

Чтобы узнать это, наш журналист Андрей Цаплиенко должен был зайти в поселок на неподконтрольной Украине территории. Об этом говорится 31 октября в сюжете ТСН.Тыждень.

Старомарьевка официально является частью Мирненской военно-гражданской администрации. А фактически это ничья земля, которую не контролирует Украина, "серая зона" между украинским "нулевым рубежом" и передовыми позициями боевиков. И, похоже, жители Старомарьевки научились доставать выгоду с обеих сторон.

"У людей, живущих на этом берегу реки, российские и так называемые "ДНРовские" паспорта, на номерах их автомобилей три буквы "ДНР", но из-за их желания получать гуманитарную помощь с подконтрольной территории и началось обострение, из-за которого украинская армия была вынуждена использовать свое современное оружие — беспилотники Bayraktar", — рассказывает Цаплиенко.

Старомарьевка живет двойной жизнью. По словам журналиста, здесь сложно найти того, кто готов говорить на камеру. Но за показательной агрессией скрывается страх. Местные извиняются за оскорбительные слова, как только выключается микрофон.

Первый удар "Байрактара": было ли украинское наступление в "серой зоне"?

"Ты не знаешь, что это такое, с мешком на голове попасть на подвал", — сдержанно объясняют они журналисту.

Заехать машиной в Старомарьевку можно только с оккупированной территории. Поэтому везде на автомобилях в селе – номерные знаки на авто с вражеским триколором.

Глава Мирненской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин зашел в Старомарьевку, когда местные попросили помочь запастись углем на зиму. Его гуманитарный визит на неконтролируемый берег Кальмиуса российская пропаганда назвала "украинским наступлением на ДНР".

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Военные контролировали периметр села во время встречи с местными жителями. Украинский флаг и несколько бойцов в форме с трезубцем на сельской улице настолько испугали боевиков, что они выкатили тяжелые гаубицы и начали бить по правому берегу Кальмиуса из запрещенных калибров. Но вместо военных укреплений, враждебная артиллерия разбивала дома мирных жителей.

При обстреле поселка погиб Георгий Халиков — любимец собратьев и военных корреспондентов, тот, кто всегда мог рассказать и показать журналистам настоящую войну. "Дядя Жора" — так уважительно обращались к нему товарищи и все село Гранитное. Бойца везли в госпиталь, пытаясь спасти. Но ранение не оставляло ему шансов выжить. Мужчина погиб, прикрыв собой собратьев.

Командир отдельной механизированной бригады Дмитрий Брижинский обратился в командование с просьбой о поддержке огневыми средствами. Через пять минут после просьбы комбрига в подразделении беспилотной авиации получают приказ "поразить пушку" — ту самую, выстрел которой убил "Дядю Жору".

Это впервые на Донбассе украинские военные ювелирно использовали оружие будущего турецкий беспилотник Bayraktar.

Напомним, что во вторник, 26 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

Германия и Франция выразили "беспокойство" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Заявление США было несколько более взвешенным в пользу Киева. Вашингтон отметил, что "российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности".

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