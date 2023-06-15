Первый украинский пациент с остеоинтеграционными протезами сделал самостоятельные шаги и уже попытался водить машину

Преимущество остеоинтеграции в том, что пациент имеет чувствительность, с помощью которой может ощущать землю и различать поверхности.

56-летний военный Игорь Крупнов, потерявший на войне обе ноги, впервые сделал шаги на остеоинтеграционных протезах, которые крепятся непосредственно к костям. Впервые такое протезирование в Украине провели в реабилитационном центре "Незламни". Львовским медикам тогда помогал австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис, говорится в ТСН.

Как Игорь делал первые шаги со слезами, наблюдала его жена. Днепрянину Игорю Крупнову – 56 лет. На великую войну он пошел добровольцем. Более полугода назад потерял обе ноги. Это произошло в Херсонской области, после освобождения правобережья. “Ехали по грунтовой дороге и машина взорвалась на двух противотанковых минах. Мы ехали на гражданском внедорожнике. Машина подлетела, приземлилась на крышу, загорелась. Те, кто ехал сзади, ребята нас вытащили из машины”, — рассказывает Игорь.

Он – первый украинский пациент, которому сделали остеоинтеграционное протезирование. От обычного эту методику отличает большая чувствительность и более легкая реабилитация. В апреле учить наших медиков новейшему методу во Львов приехал австралийский ортопед-травматолог – один из начинающих технологии. На его счету более тысячи таких протезирований. "Преимущество остеоинтеграции в том, что пациент обладает чувствительностью, с помощью которой может ощущать землю и может различать поверхности", — говорит Муньед Аль Мудерис.

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Именно так, подтверждает Игорь, в этом убедился. Ходить на протезах научился за шесть недель. “По траве, по бетону, по брусчатке, по разным поверхностям и я чувствую разницу очень сильно. Когда я немного ходил на обычном протезе, я ходил по поверхностям – линолеум, бетон и ковралин, то разницы не было, не было такой чувствительности”, — убеждает Игорь.

Он уже даже попытался управлять машиной.

Львовские медики установили подобные протезы еще двум пациентам. "Чтобы имплементировать этот протез, рана, культя должна быть абсолютно чистой, без инфекций, воспалительных проявлений. Мы провели 4 операции на трех пациентах: Игорь, еще один пациент на уровне голени и еще один парамедик – уровни бедра установили”, — говорит руководитель направления травматологии центра “Назламни” Василий Рокита.

“Это очень сложная операция, которой владеют техникой только несколько стран в мире: Австралия, Америка, Германия и мы. Министерство здравоохранения сейчас занимается сертификации изделия, чтобы можно было ставить в Украине”, — говорит гендиректор первого медицинского объединения Львова Олег Самчук.

Вскоре группа украинских медиков-ортопедов отправится на обучение в Австралию. Игорь тем временем планирует учиться бегать на новых протезах – мечтает пробежать полмарафона.

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