Первый в Украине банк пищи заработал во Львове: кто может получить бесплатные наборы

Первый в Украине банк пищи заработал во Львове: кто может получить бесплатные наборы

Продукты, у которых повреждена упаковка или подходит срок потребления, свозят из супермаркетов, рынков и кафе.

Первый в Украине банк пищи заработал во Львове. Там малообеспеченные люди могут взять продуктовые наборы бесплатно.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 10 августа.

Продукты, у которых повреждена упаковка или подходит срок потребления, свозят из супермаркетов, рынков и кафе. Волонтеры формируют наборы, в которые входят хлеб, молочка, мясные изделия, крупы, овощи и фрукты.

"К нам обращаются переселенцы, мы никому не отказываем: человек с инвалидностью, пенсионное удостоверение, многодетные семьи", — говорит руководитель ОО "Тарелка" Иван Павлиш.

Иногда попадаются в деликатесы — красная рыба или хамон. А потом звонят людям, которые зарегистрировались в базе банка, и приглашают прийти и забрать свой пакет. Сейчас зарегистрированных клиентов — более двухсот, а за день раздают десяток наборов.

"Сейчас все дорогое, стараюсь, живу на тех акциях, смотрю — что где дешевле, так и покупаю", — рассказывает жительница Львова Люмила Капитан.

Новости Украины: во Львове заработал первый в стране банк пищи

Напомним, эксперт спрогнозировал рост стоимости молочки — когда ожидать скачка цен в Украине.

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