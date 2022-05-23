"Первый вопрос — есть ли татуировка": учительница из Мариуполя рассказала о допросах в фильтрационном лагере

"Первый вопрос — есть ли татуировка": учительница из Мариуполя рассказала о допросах в фильтрационном лагере

Несмотря на гуманитарную катастрофу и угрозы эпидемий – в Мариуполе остаются более 100 тысяч человек – таковы подсчеты Мариупольского городского совета. Единственный способ уехать из города – пройти допрос в фильтрационном лагере, который оккупанты разбили вокруг Мариуполя.

В выпуске "Сниданок з 1+1" учительница английского языка из Мариуполя рассказала, как прошла фильтрационный лагерь и смогла уехать из города. Однако женщина еще находится на неподконтрольной территории, поэтому из соображений безопасности ее имя не называем.

"Фильтрационный лагерь – это очередь из авто. На фильтрацию можно приехать либо автобусами, либо своим трансопртом", – объясняет женщина.

Жительница Мариуполя говорит, что на фильтрацию поехала на собственном транспорте.

"Мы ехали своим трансопртом, поэтому я расскажу о своем варианте фильтрации. Это очередь, в которую встают авто в поселке Безименное, возле Новоазовска. Эта очередь протягивается несколько метров, и когда ты туда подъезжаешь, тебе дают номер авто и ты записываешься в тетрадь, в очередь, где указываешь марку автомобиля, номер авто и сколько людей будет проходить фильтрацию. И становишься в очередь", — рассказывает женщина.

В очереди на так называемую фильтрацию людям приходилось ожидать и по 12 дней.

Звонок из Мариуполя: женщина, которая прошла фильтрационный лагерь и выехала из города

"Мы ждали своей очереди 5 дней, но у каждого может быть по-разному. Это может быть и 6 дней, а если кому-нибудь повезет, то может быть 4-3 дня. Но в марте наши соседи ждали и 12 дней", — говорит женщина.

По ее словам, из автомобильной очереди можно выехать, впрочем, не всегда удается вернуться на свое место по разным обстоятельствам. Поэтому тем, кто упустил свою очередь, придется снова ждать 5 дней.

По словам женщины, оккупанты разместили там три палатки, к которым подъезжают по 5 авто. Людей из машин ведут на допрос в палатки. В одной – расспрашивают женщин, в другом – мужчин и подростков. А в третьей палатке уже делают фото мариупольцев и вносят их данные в компьютеры.

"В женской палатке было две женщины, которые нас опрашивали. Первый вопрос — есть ли татуировки. У меня его не было, поэтому я ничего не показывала. А другие, видимо, показывали, у кого они были. Я не знаю, что именно спрашивают о татуировки. Также спрашивают, есть ли среди знакомых и родственников военные, есть ли знакомые, которые работают, или работали в полиции, и ГСЧС. Их, как я понимаю, интересуют контакты. Уже в последней палатке у людей проверяют телефоны", — рассказывает учительница из Мариуполя.

Женщина говорит, что ее на фильтрации опрашивали дольше всех.

"На фильтрации больше допрашивают учителей и людей, которые имели отношение к администрации и знают контакты депутатов и т.д.", — говорит она.

Оккупанты расспрашивали у учительницы, где хранятся личные дела детей в учебном заведении и где можно найти данные об их родителях.

"Спрашивают, были ли в нашем учебном заведении родители, которые были военными, работали в полиции или ГСЧС. Я так понимаю, что они пытаются составить какую-то базу данных. Также они спрашивали, приходили ли к нам в школу военные", — отмечает женщина.

Учительница из Мариуполя говорит, что есть люди, которые не проходят фильтрацию.

"Есть люди, которые находятся в Мариуполе, которые не прошли фильтрацию, потому что во-первых – это огромная очередь, а во-вторых – не все имеют транспорт, чтобы выехать на фильтрацию", – рассказывает женщина.

По ее словам, тем мариупольцам, которые не прошли фильтрацию — не разрешено ездить транспортом, можно только передвигаться пешком, и если оккупанты остановят такого человека, то ему придется объяснять, что его очередь на фильтрацию еще не подошла.

"Но идет известие о том, что если у тебя не будет фильтрации, то ты не сможешь передвигаться по городу. Надо иметь паспорт, надо иметь вот эту фильтрацию", – резюмировала женщина.

Читайте также: