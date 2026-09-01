Первый звонок с президентом и в укрытии: Зеленский посетил лицей, разрушенный РФ в первые дни войны (видео)

Владимир Зеленский в лицее на Киевщине. ФОТО: ТСН / © ТСН

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В лицей Киевской области, который российские войска разрушили в первые месяцы полномасштабной войны, в День знаний посетил президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, празднование прервала воздушная тревога. Глава государства вместе с детьми спустился в укрытие, где пообщался с первоклашками.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

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Вместе с ним в лицей посетили министр образования и науки Андрей Бутенко и глава областной военной администрации Тимур Ткаченко. Этот лицей был уничтожен в марте 2022 года — в начале полномасштабного вторжения России. Тогда здание учебного заведения потерпело значительные разрушения. Ее возобновили в прошлом году и вернулись к учениям.

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Во время визита президент осмотрел столовую. С сегодняшнего дня в Украине введено бесплатное горячее питание для всех школьников.

Из-за очередной воздушной тревоги Зеленский пообщался с детьми в укрытии: первоклассники угадывали слово и делали движение.

Владимир Зеленский в лицее на Киевщине. ФОТО: ТСН / © ТСН

Лицей испытал серьезные разрушения в первые дни войны

В комментарии ТСН президент отметил, что благодарен и учителям и родителям детей за то, что дети остаются в Украине, потому что это важно. Зеленский сказал, что хотелось бы, чтобы школьники не встречали 1 сентября в бомбоубежищах, но россияне, к сожалению, делают наших детей участниками войны.

Дата публикации 10:57, 01.09.26 Количество просмотров 23 Россияне разрушили его в 2022-м: Зеленский приехал в отстроенный лицей на 1 сентября

«Понятно, что детки маленькие, и очень хотелось, чтобы они свое первое сентября встречали не в бомбоубежище. То есть от этого у меня лично радости нет, но ты понимаешь, что они так воспринимают, что Украина борется, но они так маленькие», — сказал он.

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Владимир Зеленский отметил, что лицей удалось отстроить после значительных разрушений, которые он получил в начале полномасштабного вторжения России.

Президент поблагодарил местные власти и родителей школьников, которые присоединились к восстановлению учебного заведения. Он также отметил современную спортивную инфраструктуру и обновленный пищеблок.

Отдельно Зеленский поблагодарил работниц школьной кухни, которые, несмотря на риск воздушной тревоги, начали готовить для детей еще с пяти утра.

«Нет главного мира. Это верно. Мы, безусловно, сделаем все, чтобы это произошло», — сказал президент.

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Владимир Зеленский в лицее на Киевщине. ФОТО: ТСН / © ТСН

РФ хотела сорвать начало учебного года — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Россия в течение последних двух недель активно атаковала инфраструктуру Украины, пытаясь сорвать начало нового учебного года.

Зеленский также выразил недовольство реакцией международного сообщества на российские атаки. Он отметил, что в то время когда Украина продолжает бороться за жизнь людей, часть международных партнеров находится в отпусках.

«Очень неприятный факт, что кто-то отдыхает, а кто-то борется за жизнь», — сказал президент.

Президент также отметил наличие укрытия в школе, где побывал и подчеркнул, что безопасность детей является приоритетом.

«Рад, что есть бомбоубежище в школе. Наверное, можно еще улучшить инфраструктуру, но все же на достаточно высоком уровне и безопасно. Это самое важное», — сказал Зеленский.

Украина будет в дальнейшем работать над обустройством укрытий — Зеленский

Владимир Зеленский отметил важность того, что украинские дети возвращаются к очной учебе, однако признал, что не все школы пока имеют укрытие и необходимую инфраструктуру на должном уровне.

«Очень важно, что дети пошли в школу, что многое подготовлено. К сожалению, не все школы оборудованы на высоком уровне. Все это нужно дожимать», — сказал президент.

По словам Зеленского, государство должно и дальше работать над обустройством укрытий, транспортом и другими условиями для безопасного обучения, ведь дети заслуживают лучших условий.

Зеленский подчеркнул, что украинские школьники проходят один из самых сложных этапов вместе со своими родителями и всей страной.

«Нельзя говорить, что они маленькие, они сейчас не понимают, а потом поймут. Они уже многое понимают», — отметил президент.

Напомним, первый день в школе для учеников лицея №16 в Киеве начался в укрытии из-за атаки реактивных БПЛА. Первички Киева спели «Изумрудное небо» во время атаки.

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