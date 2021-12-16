Пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют: что произошло

Пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют: что произошло

Первая владелица пса, бросившая его в парке, никуда, похоже, не уехала.

Пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказала помощница директора приюта "Сириус" Ирина Лозовая.

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Лозовая объяснила, что новые владельцы вернули Джека в приют, поскольку он стал проявлять агрессию. А у них дома еще живет маленькая собачка, на которую Джек бросался.

"Джек в последнее время стал проявлять агрессию и к другим собакам, и к людям, в частности к детям. Поэтому мы пока ему не будем искать новых хозяев, собака сейчас в приюте занимается с кинологом. И когда уже занятия дадут результат, тогда и займемся поисками семьи для Джека", — подчеркнула она.

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Кроме того, помощница директора приюта "Сириус" рассказала, что первая владелица Джека, покинувшая его в парке, никуда якобы не уехала.

"К нам в приют позвонили местные и сказали, что владелица собаки в Польшу не поехала, она его просто покинула. Кроме того, люди добавили, что женщина жестоко к нему относилась и даже била. Правда это или нет, мне точно неизвестно, но такой звонок у нас был", — добавила Лозовая.

Напомним, в Киеве на Дорогожичах владелица привязала собаку в парке и якобы уехала за границу. Рядом с собакой лежали его игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить". Сначала бедная собачка боялась подходить к незнакомцам, но скоро она совсем замерзла и обессилела. Бедняга не мог понять, почему владелица приказала ждать, а сама так и не вернулась... Неравнодушные киевляне доставили Джека в ветклинику, а оттуда он попал в приют.

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