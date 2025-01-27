Пес Джон помог раненому военному произнести первое слово: удивительная история

В Днепре обученные собачки, которые обычно ищут людей под завалами, в свободное время помогают раненым военным вернуться к жизни. Такие тренировки имеют большой эффект, признают медики.

О том, как пес помог защитнику произнести первое слово за год после тяжелого ранения, рассказали корреспонденту ТСН Ольге Павловской.

В реабилитационный центр направляется особая делегация терапевтов. И так несколько раз в неделю. Это - Максим и его новый друг Джон, который с первой встречи дал неожиданный толчок к тренировкам. Произнесенные слова и как будто несложные движения - это настоящая победа для Максима после крайне тяжелого ранения.

Максим и пес

Мужчина пошел добровольцем в армию сразу после полномасштабного вторжения. В прошлом году возле него взорвался вражеский дрон. С тех пор почти год борьба за восстановление жизни, говорит мать Елена.

"Врачи не давали ему шанса. Сказали, что все в руках божьих. У него нет полголовы. Череп - титановая пластина уже стоит", - рассказывает Елена.

Многочисленные операции и длительная реабилитация. Мать говорит: когда Максим увидел собачку спасателей, сказал первое слово.

Максим на фронте

"Он мне что-то объясняет, а я не могу понять. Через пять минут он выкрикивает "охота!". У меня такая надежда, что скоро он будет разговаривать. Эмоции эти. Он сам поневоле начинает какие-то слова выдавать", - говорит мать военного.

Терапевты по восстановлению признают: животные действительно могут работать как особое лекарство, потому что мотивируют к упражнениям.

"У Максима сразу глаза загорелись, то есть это очень положительные эмоции, которые влияют классно на его восстановление, на его коммуникацию, то есть он проговаривает команды. Также он может похвалить собачку, позвать ее к себе", - говорит врач.

Восьмилетний Джон тоже любит такие занятия, признает кинолог ГСЧС. Обычно он ищет людей под завалами, а вот в свободное время спасает еще и так.

Уже 16 лет помогают пациентам восстанавливаться собаки поисково-спасательного отряда "Антарес" с Днепропетровщины. Но после полномасштабного вторжения у них прибавилось работы - ищут раненых, пропавших и павших. Во время миссии на освобожденных территориях их руководительница подорвалась и сама получила тяжелые ранения. Как собака может поддержать во время восстановления, почувствовала на себе.

"Я уже отчаялась, что я смогу когда-нибудь выйти. И в критический момент, через месяц после ранения привезли Спарки, она сейчас со мной. Она очень деликатная, аттестованная собака-терапевт. И для меня это было утешение. Поняла, что я ей нужна, и мне есть к чему идти. Уже год я выхожу работать даже на завалы", — говорит руководитель поисково-спасательного. отряда "Антарес" Лариса Борисенко.

Сейчас она своим примером вдохновляет раненых сводиться на ноги. А четырехлапые терапевты готовы их поддержать.

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Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что кафиры готовятся захватить Торецк.

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