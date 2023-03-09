Пес не отходит от кровати хозяев: в результате ракетного удара по Львовщине погибли две семьи

В небольшом поселке в Золочевском районе Львовской области во время атаки ночью 9 марта ракета оккупантов упала в жилой зоне. Погибли пять человек. Ракета унесла жизни двух семей.

В сюжете ТСН показали место попадания российской ракеты и рассказали о последствиях.

На месте попадания ракеты остались разбитые дома, выбитые стены, окна, заваленные крыши. Ракета унесла жизни двух семей в двух стоящих рядом домах. В одном из них жили супруги. Во втором – также муж с женой, к которым в гости приехал родственник. Близкие погибших говорят, что одна семья раньше жила в городе, а в деревню супруги переехали во время войны. Считали, что здесь безопаснее.

"Легли спать. С этой стороны как раз комната была. Их здесь привалило, если бы были в там той комнате, то может бы были живы. Моя сестра и два шурина (погибли — Ред.). У одного шурина вчера был День рождения, 63 года. Моей сестре было 55 лет", — говорит сестра погибшей Оксана Остапенко.

На месте, где раньше стоял дом, до сих пор лежит собака. Он единственный, кто выжил во дворе. Собака не отходит от разбитой кровати хозяев, которых уже нет в живых. В доме напротив жили 51-летняя женщина и 55-летний мужчина. Дети уехали раньше, говорят соседи.

Ракету оккупанты выпустили по поселку ночью. Вспыхнул пожар. Жители села говорят, что взрыв был очень сильным. От ударной волны дома тряслись. Уничтожены три дома. Пострадали и другие дома и хозяйственные постройки на улице. Спрятаться раньше времени люди не успели. В селе нет сирены, рассказал поселковый голова.

"В селе такого у нас нет. Было слышно прилеты. Российский теракт — то, что имеем", — рассказал староста села Андрей Бославский.

Сосед погибших показывает свою разбитую комнату. Говорит, что спал в летней кухне, а если бы в доме тоже мог погибнуть. На месте до сих пор работают криминалисты. В то же время четыре крылатых ракеты над западными областями удалось уничтожить ППК "Запад".

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