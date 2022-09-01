Пес Патрон стал героем новой марки, но рядом с ним иллюстраторы скрыли секретные детали

Известный украинский "сапер" победил в народном голосовании, которое проводила "Укрпочта", и теперь украшает новую марку. Ради нее иллюстратор создал 8 сюжетов, рассказывающих о том, как Патрон помогает украинским саперам находить взрывчатку. Уже традиционно продажи марок стартовали с погашения на Майдане, на которое приехал и сам герой патрон, чем повлек за собой немалый ажиотаж, говорится в ТСН.19.30.

Он настоящий любимец украинских ребятишек, потому что в доступной форме, в комиксах и мультиках с самого начала кремлевской агрессии, рассказывает маленьким украинцам о правилах обращения с взрывоопасными предметами, минами и снарядами, которыми Россия нашпиговала нашу землю.

Саше с друзьями первыми везет прорваться сквозь толпу к собачке. Ребята уже стали филателистами, ведь собрали всю коллекцию марок посвященных сопротивлению украинцев российской агрессии. «Когда первая версия марки началась, я все начал собирать. "Добрый вечер" мне нравится и марка «Патрон» нравится. Реально крутая», – говорит мальчик.

У Главпочтампа, где уже традиционно презентуют марки военного времени немалый ажиотаж. Одна из очередей – купить марочный лист и конверты с изображением Патрона, другая – чтобы их погасить. Далее выстраиваются за фото с главным героем Патроном, а затем за автографом дизайнера-иллюстратора.

Александр Никитюк изобразил Патрона как сказочного героя в 8 разных сюжетах. А в каждой марке скрыл небольшой сюрприз для самых внимательных. «Если взглянуть здесь можно найти какие-то маленькие юморные детали – здесь есть Дюк в Одессе и у него автомат Калашникова. Один секрет мы уже раскрыли и он настолько маленький, что с лупой нужно рассматривать», – рассказывает иллюстратор.

Изобразить пса Патрона на очередной серии марок решили украинцы через народное голосование. Первый тираж насчитывает миллион листов и продажи уже стартовали не только в отделениях «Укрпочты» и на украинских онлайн-платформах, но даже на международных площадках – Amazon и eBay. И, конечно, не без ограничений — по 5 марковых листов, конвертов и открыток в одни руки. "Укрпочта" рассчитывает выторговать миллион евро и отправить его на благотворительность.

«Эта серия марок не только для того, чтобы популяризировать пса Патрона, но и чтобы собрать деньги на спецавтомобиль для дистанционного разминирования, что сохранит еще больше жизней украинским саперам. А еще часть денег передадут в приюты для животных», — говорят на почте.

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