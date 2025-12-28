Пешком на 25 этаж: сколько стоит выход из блэкаута в Киеве и почему соседи становятся врагами

Как киевляне пытаются вернуть электроэнергию в свои многоэтажки

Длительные отключения света заставляют жителей Киева не только ежедневно заниматься «высотной гимнастикой», поднимаясь по лестнице на 15 или 22 этаж, но и принимать решительные коллективные решения для улучшения жизни в условиях близких к блекауту.

Обеспечение многоэтажек автономным питанием становится главной задачей тысяч семей, чтобы во время длительных отключений света работали лифты, подавалась вода и сохранялось тепло.

Когда электрический рай стал адом

Практически все киевские новостройки критически зависят от электроэнергии.

Если света нет, то в квартире становится холодно уже в первые часы после отключения. А без электричества людям приходится сидеть по 5-7 часов подряд, а в сутки и все 15-16 часов. Кроме того, в таких домах при отключениях отсутствует холодная и горячая вода, не работает канализация, а также невозможно приготовить еду. Спасти себя можно только походом в кафе или готовить на газовом нагревателе или баллоне, что не очень безопасно в условиях квартиры.

Путь к автономии: ОСМД, инициатива и инвестиции

Легче всего «реанимировать» такое здание, когда уже создано ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома), потому что это позволяет людям коллективно принимать решения. Это также можно сделать и в обычном доме, если есть инициативная группа жителей и им помогает управляющая компания.

Такой подход позволяет быстрее организовать сбор средств, приобретение и установку необходимого оборудования.

Наиболее популярные решения: генераторы и инверторы с аккумуляторными батареями (АКБ). Эти системы питают, прежде всего, лифты, насосы для подачи воды, тепла и освещения в местах общего пользования (МЗК).

Цена вопроса высокая и зависит от этажности и количества секций в многоэтажке, ведь у некоторых 200 или 400 квартир. С жильцов собирают по 5, 6, 8 и даже 10 тысяч гривен из квартиры, сумма зависит от площади жилья. К примеру, владельцы трехкомнатной квартиры платят больше, а однокомнатной — меньше.

Сколько стоит «автономная жизнь»?

Некоторые ОСМД приобрели генераторы еще в 2022 году, когда начались российские атаки на энергетику. За это время кто-то уже успел продать «первый» генератор и приобрести более мощный. Но большинство сейчас устанавливает именно инверторы и покупает аккумуляторы к ним.

Киевляне отмечают, что инвертор не всегда спасает во время длительных отключений, ведь базового комплекта может хватить всего на 4-6 часов работы, после чего дом снова остается без воды и отопления.

Чтобы инвертор работал дольше, нужны дополнительные аккумуляторы, а они стоят дорого. Для обеспечения потребностей ОСМД (лифт+насосы+МЗК) необходима система хотя бы с минимальной мощностью.

Стоимость мощного инвертора (5-15 кВт) от 40 до 120 тысяч гривен.

Аккумуляторные батареи (АКБ) от 150 до 400 тысяч гривен.

Монтаж и коммутация от 30 до 80 тысяч гривен

Общая стоимость такого проекта для ОСМД, обеспечивающего лифт, воду и МЗК, редко опускается ниже 220-250 тысяч гривен и может достигать полумиллиона и более в зависимости от требований к автономности и высотности дома.

Долгий путь сбора средств и соседские «войны»

Путь к свету занимает немало времени — от голосования до установки дорогостоящего оборудования.

«В нашем доме владельцы однокомнатной квартиры должны были оплатить 6,5 тысячи гривен, а жители двухкомнатной и трехкомнатной — 8,5. Процесс сбора средств длился 5 месяцев, и еще где-то 2-3 месяца ушло на установку инверторов и АКБ. В общем, сейчас у нас работает один лифт, насосы для подачи воды и тепла и свет в МЗК — фактически все кроме квартир», — рассказывает киевлянка Ольга.

Она добавляет, что в общей сложности из 200 квартир только более 30 отказались платить, но когда начались долговременные отключения света, часть владельцев быстро принесли деньги. А с другими «несогласными» руководство ОСМД судится, они фактически пользуются услугами за чужой счет.

«Красные» и «зеленые» соседи

Светлана, жительница Позняков, рассказывает, что они только на этапе сбора средств на установку инвертора. В их доме приходилось обходить каждую квартиру и объяснять соседям плюсы установки оборудования: работающий лифт, свет в МЗК, холодная и горячая вода в кране. Квартиры остаются без света.

«Процесс сбора средств у нас длится уже несколько месяцев. Люди соглашаются не очень охотно, потому что большинство квартир в доме арендуются. В домовом чате несколько раз публиковали списки „красных“ — кто не заплатил и „зеленых“ — кто внес взнос. Возможно, это частично помогло. Но сдавать средства соседи начали активнее, когда увеличилась продолжительность отключений. Сейчас собрали 70% средств», — рассказывает Светлана.

Снова сдавать средства?

В одном из ОСМД в Дарницком районе рассказали, что инвертор в их многоэтажном доме установлен, но работает всего четыре часа. Чтобы он работал дольше, требуются дополнительные аккумуляторы.

«Нужно снова собирать деньги с жителей, а они этому уже не рады. Мол, снова сбор средств, а света в квартирах все равно нет и после покупки АКБ ничего не изменится, потому что отключения по времени становятся длиннее. Если бы люди активно сдавали деньги, это можно было бы скорее решить, а так процесс растягивается на месяцы», — отметили в объединении.

Доступ только для «плательщиков»

Некоторые инициативные жители пошли дальше, введя системы, стимулирующие соседей к финансовому участию.

Житель одного из домов Александр рассказал, что на лифты была установлена СКД (система контролируемого доступа):

«Когда нет света, то пользоваться лифтом могут только те жители, которые сдавали средства на генератор. Магнитный ключ прикладываешь к коробочке, устройство видит твой этаж и можешь только на него подняться. После этого многие халявщики тоже начали сдавать деньги. Сейчас эти средства уходят на заправку генератора».

Похожая система работает и в многоэтажке Днепровского района, но там люди, не имеющие ключа от лифта, просто заходят в кабину и ждут, пока придет кто-нибудь из соседей, чтобы с ним подняться вверх. Кто-то отказывает халявщикам, а кто-то соглашается подвезти.

В одном из ОСМД рассказали, что еще до войны пытались установить в доме СКД. В кабинах лифтов даже уже разместили устройства считывания информации с магнитных ключей, но процесс застопорился.

«Люди категорически отказались платить за это. Говорят им достаточно консьержек, дежурящих в подъезде. Запустить этот проект не удалось. А мы планировали систему контроля расширить и на МЗК, чтобы ограничить доступ посторонних», — рассказали в объединении.

Персональная автономия как спасение

Если же генератор не мощный или к инвертору нет дополнительной аккумуляторной батареи, то дом после пяти часов отключения остается без света. Именно поэтому жильцы, у которых есть средства, устанавливают инверторы в квартирах.

Киевлянин Сергей рассказывает, что установил в помещении инвертор с двумя мощными АКБ. От них заживлен весь свет квартиры, работает микроволновка, холодильник, чайник.

«Оборудование не из дешевых, но отключение света на 8 часов выдерживает. Если вовремя переключать в щитке, чтобы зарядились аккумуляторы, можно спокойно пережить отсутствие света и 15-17 часов в сутки», — рассказывает Сергей.

Компенсация расходов за счет города

Представители ОСМД и инициативных групп рассказывают, что уже получали компенсации от города за приобретенное дорогостоящее оборудование — кто получил 200, а кто и 300 тысяч гривен.

ТСН.ua поинтересовался у КГГА, сколько домов уже получили компенсацию от города, и какие именно городские программы могут быть полезны для киевлян, только планирующих установить альтернативные источники питания.

В столичной мэрии говорят, что в Киеве действуют 5 муниципальных инструментов поддержки домовых общин (в многоквартирных домах). Они позволяют жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или комплексно внедрять энергоэффективные проекты.

Это программы софинансирования, по условиям которых город возмещает минимум 70% стоимости работ и оборудования, механизм частичного возмещения или предоставления финансовой помощи на определенных условиях. И эти программы действуют как для ОСМД и ЖСК, так и для домов, где они не созданы.

«Сейчас огромное внимание к Порядку частичного возмещения стоимости независимых источников энергии: бензиновых, дизельных, газовых генераторов, солнечных зарядных станций, инверторов и т.д. Программа заработала после начала полномасштабного вторжения и стала спасением для сотен жилых домов после того, как враг начал массированно обстреливать энергообъекты и дефицит производства электроэнергии становился все ощутимее. По состоянию на начало текущего года в жилых зданиях Киева было установлено более 670 единиц различного оборудования», — рассказали ТСН.ua в КГГА.

Как изменились условия компенсации

Там добавляют, что с 4 июля 2025 года Киевсовет принял решение об усовершенствовании условий получения компенсации.

«Раньше действовало ограничение — предельная максимальная сумма компенсации составляла 80 тысяч гривен для всех домов. Но в Киеве около 12 тысяч жилых зданий, разной серийности, года застройки, технического состояния. Они нуждаются в разной мощности и количестве оборудования, а, соответственно, разных объемах помощи», — добавляют в мэрии.

Сейчас механизм позволяет компенсировать 75% стоимости уже приобретенного генератора или другого оборудования со следующими предельными максимальными суммами:

для домов, этажностью до шести этажей, до 100 тыс. грн. компенсации;

дома от 7-16 этажей — до 200 тыс. грн компенсации;

дома от 17 этажей и с кровельными или встроенно-пристроенными котельными — до 300 тыс. грн компенсации.

В КГГА соглашаются, что альтернативные источники питания стремительно приобрели популярность как антикризисное техническое решение. Еще больше этому способствовали условия города, который предлагает еще и кэшбек за приобретение таких систем.

«В общей сложности за последние три года возмещено около 4,5 тысяч единиц различного оборудования, что позволяет снабжать дома альтернативными источниками питания. Более тысячи домов воспользовались этим инструментом, а сумма возмещения составила более 120 млн грн (это с учетом, что финальных цифр за 2025 год еще нет и эти цифры будут еще больше)», — объясняют в КГГА.

Как воспользоваться городскими программами

В Киеве действует ряд программ поддержки, покрывающих значительную часть затрат на повышение энергоэффективности и энергостойкости домов:

Порядок частичного возмещения стоимости независимых источников энергии: Компенсация до 75% от стоимости уже приобретенных генераторов, солнечных зарядных станций, инверторов и т.д. Для кого: все многоквартирные дома. Конкурс энергоэффективных проектов «70/30%»: Город оплачивает 70% стоимости работ. Включает установку ИТР, утепление фасадов, замену окон, оснащение альтернативными источниками питания и прочее. Для кого: только ОСМД и ЖСК. Программа «Капремонты» (с элементами энергоэффективности): Финансовая помощь на реконструкцию, капремонты и техническое перевооружение общего имущества, включая независимые источники питания. Для кого: все дома, в том числе без ОСМД или ЖСК. Кредитование от Револьверного фонда КГГА: Предоставление кредитов и ссуд ОСМД для модернизации жилья, энергоэффективности, установки генераторов и солнечных батарей. Фонд уже предоставил 17 кредитов и ссуд, из которых первые два дома успешно вернули средства. Для кого: ОСМД и ЖСК.

«Есть уже первые два дома, которые эффективно использовали средства и вернули ссуды фонда. Речь идет об ОСМД „Днепровская набережная, 23“ и „Герцен парк“, которые привлекли средства на повышение уровня энергостойкости своих домов: установили солнечные электростанции — панели, инверторы и аккумуляторные батареи. В условиях обесточений в домах продолжают функционировать основные домовые системы», — рассказывают в КГГА.

Опыт «старожилов» городских программ

В столице есть ОСМД, участвующие в городских программах софинансирования с 2016 года. К примеру, жилой дом на Берестейском проспекте, 93 («ОСМД „Авиатор-4“).

Здесь установлен индивидуальный тепловой пункт с погодной регулировкой, заменены и оснащены частотными преобразователями лифты, утеплены фасад и кровля, в местах общего пользования заменены окна и двери. Благодаря проведенным энергоэффективным мероприятиям стоимость отопления в этом доме составляет в среднем на треть меньше.

«В 2024 году ОСМД приняло решение получить ссуду сроком на три года от Револьверного фонда на сумму 700 тыс. грн для установления независимого источника электроэнергии — солнечной электростанции. Благодаря солнечной электростанции при отключении света в доме работает лифт, насосы горячей и холодной воды, освещение МЗК и связь», — рассказывают в мэрии.

Кстати, в 2025 году в рамках конкурса для ОСМД и ЖСК «70/30» выполняется рекордное количество проектов по установке СЭС (солнечных электростанций) в жилых домах — более 30 проектов. То есть актуальность установки альтернативных источников питания только укрепляется, а киевляне все больше стремятся повышать энергостойкость своих жилищ.