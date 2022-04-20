Петра Конашевича-Сагайдачного "канонизируют" в Софии Киевской – это первое прославление за последние 400 лет

В Софии Киевской впервые за 400 лет состоится прославление святого украинского гетмана – Петра Конашевича-Сагайдачного.

Иконописец Олесь Клименко пишет иконы прямо на ящиках из-под боеприпасов и патронов. Предпоследняя его работа Мариупольский дейксис – цикл, посвященный битве за Мариуполь. "Это классическая византийская икона, а внизу пейзаж мариупольский", — показывает мастер ТСН. .

Сейчас он работает над образом гетмана Сагайдачного и пишет его на крышке ящика от патронов из Бучи. «Такая вот небольшая, из-под ящика из-под патронов к АКМ… Здесь даже такие вот гвоздики», — показывает мастер.

Петр Сагайдачный – украинский полководец и политический деятель, гетман Запорожской сечи. Есть единственное его известное прижизненное изображение. Именно его называют – творцом Запорожского войска, в то время – армии европейского уровня. Он возродил украинскую православную церковь, финансировал образование. Самый известный военный подвиг Сагайдачного – победа в битве под Хотином. Тогда 40-тысячная армия казаков при поддержке воинов из Польши победила 150-тысячную турецко-татарскую орду.

За победу в Хотинском сражении более четырехсот лет назад Сагайдачный получил от польского королевича Владислава драгоценный меч. Он до сих пор находится в замке Вавель в Польше. В конце зимы Украина договорилась с поляками об экспонировании реликвии в Софийский собор, но началась война. «К сожалению, ужасающая война это временно сделала невозможным», — рассказывает директор Королевского замка на Вавеле Анджей Бетлей.

У украинцев, между тем, появилась собственная реликвия — меч, которым украинцы боролись за свою независимость, храниться в кают-компании корабля. В 2019 году командующий военно-морскими силами передает реплику того же меча команде фрегата Сагайдачный. Три года реплика меча хранилась на корабле, до первого дня войны. «Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат «Гетман Сагайдачный» не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и команды, но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – устоять», — в первый день войны заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Копию меча сохранили и сейчас доставили в Софию. Ни военные, ни сотрудники Софии не рассказывают, как меч вывозили из Николаева и доставляли в Киев. После этого его почистили и приготовили к экспонированию.

Иконописец Олесь в это время заканчивает икону Благоверного гетмана и передает собору. Говорит, сознательно сделало образ не воинственным, а максимально аскетичным, чтобы хотелось к нему молиться.

Сотрудники собора вместе со священниками готовят витрину, на ней прямо во время Богослужения будет лежать меч. «Этот меч символизирует такое честное Сагайдачное как настоящего христианского лидера, для которого оружие – это средство защитить мирных людей и свою родную землю», — говорят работники собора.

Служба, которая здесь будет проходить, называется прославление. Гетман Сагайдачный был канонизирован еще десять лет назад, автокефальной церковью, которая в конце концов стала частью ПЦУ. Православная церковь Украины Гетмана святым признала год назад решением синода. Но только сейчас его прославят во время Богослужения, чтобы помогал приближать нашу победу. «Теперь у нас есть полноценный украинец-покровитель, козак-покровитель, святой, покровитель для наших военных», — говорят священники.

В 12:00 начинается прямая трансляция из Софии Киевской. Чин прославления покровителя украинской армии можно будет увидеть на сайте ТСН.ua и на наших страницах в социальных сетях.

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