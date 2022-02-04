Пианино, которое поддерживало майдановцев во время Революции Достоинства: удалось ли отреставрировать "Украину"

К годовщине расстрелов на Институтской инструмент планируют выставить в одном из музеев.

Пианино "Украина" пережило Революцию Достоинства, огонь баррикад, воду непогоды и в самые трудные моменты своим голосом поддерживало майдановцев. Обычный инструмент, сделанный в начале 60-х, стал одним из символов борьбы украинцев за свою свободу, но после пережитого стало рассыхаться и терять голос. Восстановить инструмент взялись реставраторы, задача оказалась сверхсложной, работали над "Украиной" более двух лет.

Как удалось отреставрировать пианино – смотрите в сюжете ТСН.19:30.

За восстановление "Украины" взялся Александр Закусило. Он – реставратор. По его словам, ни один инструмент в мире не подвергался такой пытке, как пианино "Украина". Оно пережило ожесточенные уличные бои и потеряло голос. В свой реставратор инструмент попал в 2019 году. Александр Закусило рассказывает, что пианино находилось в ужасном состоянии – оно рассыпалось, была активная коррозия, клавиши тоже были все расклеены. Как отметил реставратор, это была непростая задача для него.

Отреставрированная "Украина": удалось ли вернуть голос пианино, пережившему Революцию Достоинства

После реставрации инструмент нужно протестировать. Для этого пригласили Игоря Янчука – он уличный музыкант. Муж сразу узнает инструмент, стоявший на Грушевском во время Революции достоинства. Тест-драй отреставрированная "Украина" прошла.

Старое пианино напоминает и о холоде тех дней, и о жаре той поры. К годовщине расстрелов на Институтской инструмент планируют выставить в одном из музеев — пока даже не решили где. Чтобы пианино снова рассказывало историю: как было тяжело, но украинцы выстояли.

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Авторы: Наталья Нагорная, Татьяна Демух, Татьяна Изофатова и Николай Рыжченко